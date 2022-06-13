https://arabic.sputniknews.com/20220613/الاتحاد-الدولي-لكرة-القدم-يقر-قاعدة-التبديلات-الخمسة-بشكل-دائم-1063519954.html
الاتحاد الدولي لكرة القدم يقر قاعدة "التبديلات الخمسة" بشكل دائم
الاتحاد الدولي لكرة القدم يقر قاعدة "التبديلات الخمسة" بشكل دائم
وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) بشكل دائم على قاعدة يمكن بموجبها للفرق إجراء خمسة تبديلات خلال المباريات، وفقًا لموقع المنظمة على الإنترنت. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T11:54+0000
2022-06-13T11:54+0000
2022-06-13T11:54+0000
رياضة
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وتمت الموافقة على القاعدة في الاجتماع العام السنوي السادس والثلاثين للمجلس في الدوحة، برئاسة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو.تم تقديم هذه التوصية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من قبل لجنة كرة القدم والاستشارات الفنية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم.وافق مجلس إدارة المجلس على أن منظمي البطولة لهم الحرية في تقرير ما إذا كانوا سيرفعون عدد التبديلات إلى خمسة، اعتمادًا على احتياجات بيئة كرة القدم الخاصة بهم.ووافق المجلس في مايو/ أيار 2020 على اقتراح "فيفا" بالسماح بخمسة تبديلات مؤقتًا في مباراة واحدة فيما يتعلق بوباء فيروس كورونا.وقام مجلس إدارة (IFAB) لاحقًا بتمديد هذه القاعدة لموسم 2021/20 بأكمله ولاحقًا حتى 31 ديسمبر/ كانون الاول 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/الاتحاد-الروسي-لكرة-القدم-يرسل-احتجاجا-إلى-الفيفا-بسبب-صورة-على-قميص-منتخب-أوكرانيا-1063143577.html
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رياضة
الاتحاد الدولي لكرة القدم يقر قاعدة "التبديلات الخمسة" بشكل دائم
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وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) بشكل دائم على قاعدة يمكن بموجبها للفرق إجراء خمسة تبديلات خلال المباريات، وفقًا لموقع المنظمة على الإنترنت.
وتمت الموافقة على القاعدة في الاجتماع العام السنوي السادس والثلاثين للمجلس في الدوحة، برئاسة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو.
تم تقديم هذه التوصية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من قبل لجنة كرة القدم والاستشارات الفنية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم.
وافق مجلس إدارة المجلس على أن منظمي البطولة لهم الحرية في تقرير ما إذا كانوا سيرفعون عدد التبديلات إلى خمسة، اعتمادًا على احتياجات بيئة كرة القدم الخاصة بهم.
ووافق المجلس
في مايو/ أيار 2020 على اقتراح "فيفا" بالسماح بخمسة تبديلات مؤقتًا في مباراة واحدة فيما يتعلق بوباء فيروس كورونا.
وقام مجلس إدارة (IFAB) لاحقًا بتمديد هذه القاعدة لموسم 2021/20 بأكمله ولاحقًا حتى 31 ديسمبر/ كانون الاول 2022.