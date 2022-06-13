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الجزائر تحتل المرتبة الأولى عربيا في بطولة أفريقيا لألعاب القوى
الجزائر تحتل المرتبة الأولى عربيا في بطولة أفريقيا لألعاب القوى
تصدرت الجزائر ترتيب المنتخبات العربية المشاركة، في بطولة أفريقيا لِألعاب القوى، التي أُسدل ستارها في جزر موريس مساء الأحد. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T06:53+0000
2022-06-13T06:53+0000
رياضة
الجزائر
ألعاب القوى
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وجاء الفريق الجزائري في المركز الرابع ضمن لائحة الترتيب النهائي، بعد أن حصد خمس ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزية واحدة.وتصدرت كينيا القائمة فيما حلّت جنوب أفريقيا ثانية وجاءت نيجيريا في المركز الثالث.ومنح الذهبَ للجزائر كلّ من العدّاءين: أمين بوعناني (110م حواجز)، وسليمان مولى (800م)، وهشام بوحنون (القفز العالي)، ومهدي عمّار روانة (القفز بِالزانة)، والعربي بورعدة (العشاري).وحصل على الميداليات الفضية كلّ من: إبراهيم لهولو (400م موانع)، وهشام شرابي (القفز بِالوزانة)، وزينة بوزبرة (رمي المطرقة)، فيما عادت الميدالية البرونزية لياسر تركي في مسابقة القفز الثلاثي.ويحقّ للخماسي الجزائري الذي نال المعدن النّفيس في البطولة الأفريقية، المشاركة في بطولة العالم لِألعاب القوى، المُقرّر تنظيمها في مدينة يوجين الأمريكية، ما بين الـ 15 والـ 24 من شهر يوليو/تموز المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20211021/على-خطى-محاربي-الصحراء-سيدات-الجزائر-تقسو-على-منتخب-عربي-بنتيجة-140-1050493120.html
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رياضة, الجزائر, ألعاب القوى

الجزائر تحتل المرتبة الأولى عربيا في بطولة أفريقيا لألعاب القوى

06:53 GMT 13.06.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الذهاب إلى بنك الصورمتسابقة فلسطينية ورود صوالحة خلال مشاركتها في سباق ألعاب القوى في قازان
متسابقة فلسطينية ورود صوالحة خلال مشاركتها في سباق ألعاب القوى في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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تصدرت الجزائر ترتيب المنتخبات العربية المشاركة، في بطولة أفريقيا لِألعاب القوى، التي أُسدل ستارها في جزر موريس مساء الأحد.
وجاء الفريق الجزائري في المركز الرابع ضمن لائحة الترتيب النهائي، بعد أن حصد خمس ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزية واحدة.
وتصدرت كينيا القائمة فيما حلّت جنوب أفريقيا ثانية وجاءت نيجيريا في المركز الثالث.
ومنح الذهبَ للجزائر كلّ من العدّاءين: أمين بوعناني (110م حواجز)، وسليمان مولى (800م)، وهشام بوحنون (القفز العالي)، ومهدي عمّار روانة (القفز بِالزانة)، والعربي بورعدة (العشاري).
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وحصل على الميداليات الفضية كلّ من: إبراهيم لهولو (400م موانع)، وهشام شرابي (القفز بِالوزانة)، وزينة بوزبرة (رمي المطرقة)، فيما عادت الميدالية البرونزية لياسر تركي في مسابقة القفز الثلاثي.
ويحقّ للخماسي الجزائري الذي نال المعدن النّفيس في البطولة الأفريقية، المشاركة في بطولة العالم لِألعاب القوى، المُقرّر تنظيمها في مدينة يوجين الأمريكية، ما بين الـ 15 والـ 24 من شهر يوليو/تموز المقبل.
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