https://arabic.sputniknews.com/20220613/الجيش-الإيراني-يكشف-القوة-التي-عجزت-العدو-في-الشرق-الأوسط-وقلبت-كل-المعادلات-العسكرية-1063536050.html

الجيش الإيراني يكشف القوة التي "عجزت العدو في الشرق الأوسط وقلبت كل المعادلات العسكرية"

الجيش الإيراني يكشف القوة التي "عجزت العدو في الشرق الأوسط وقلبت كل المعادلات العسكرية"

أكد الجيش الإيراني "رصد كل تحرکات الأعداء وخاصة في مياه الخليج"، مهددا "باتخاذ الإجراء الحازم ضد العدو عند الضرورة". 13.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-13T17:44+0000

2022-06-13T17:44+0000

2022-06-13T17:45+0000

أخبار إيران

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وقال قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد، خلال تفقده المناطق والمجموعات الدفاعية غربي إيران، إن "المنظومات الرادارية والصاروخية والمضادات الدفاعية المزودة بأسلحة محلية وجديدة تشرف على شتى أرجاء إيران وسيتم استخدامها لمواجهة أي عدوان أو تهديد أجنبي وتوجه ضربة قوية لها مستخدمة عنصر المفاجأة"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وشدد المسؤول العسكري على أن "القوات الذكية الواعية في الدفاع الجوي تعمل ليل نهار سواء في زمن السلام أو في زمن الحرب في الخط الأمامي للدفاع عن حرمة الأجواء الإيرانية"، موضحا أن "هذه القاعدة تعتبر من المناطق الحساسة والاستراتيجية في شبكة الدفاع الجوي وتعمل إلى جانب المجموعات الدفاعية لأداء واجبها الخطير والمهم للغاية".واعتبر العميد صباحي فرد "الحرب النفسية التي يشنها الغرب ضد إيران، ناجمة عن ضعفهم ولن تؤثر قيد أنملة على اقتدارنا وتطورنا المتزايد في مجموعة الدفاع الجوي"، مؤكدا أن "هذه القوة فضلا عن جعلها العدو عاجزا في منطقة الشرق الأوسط فقد أدت إلى قلب كل معادلاتهم العسكرية أيضا".وكان المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، قال إن القوات المسلحة ترصد كل تحركات العدو في أقل من الثانية.ونقلت وكالة فارس، عن العميد أبو الفضل شكارجي أنه إذا أراد العدو القيام بأية حركة فإن القوات الإيرانية سترد له الصاع بصاعين.وشدد العميد أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، على أن القوات الإيرانية تخوض حربا شاملة ضد الأعداء الذين يهدفون إلى القضاء على الدين الإسلامي، منوها إلى أن "العدو يريد انهيار الأسرة وزرع الخلافات بين العائلة الواحدة وزيادة نسبة الطلاق بين المواطنين لتوجيه ضربة إلى الشعب الإيراني النبيل".

https://arabic.sputniknews.com/20220216/الحرس-الثوري-العدو-بات-اليوم-عاجزا-أمام-اقتدار-إيران-1058692049.html

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