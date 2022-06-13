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https://arabic.sputniknews.com/20220613/الجيش-الروسي-يرعى-عملية-تبادل-أسرى-بين-الجيش-السوري-ومسلحين-موالين-لتركيا-في-ريف-حلب-صور-1063524151.html
الجيش الروسي يرعى عملية تبادل أسرى بين الجيش السوري ومسلحين موالين لتركيا في ريف حلب... صور
الجيش الروسي يرعى عملية تبادل أسرى بين الجيش السوري ومسلحين موالين لتركيا في ريف حلب... صور
حرر الجيش العربي السوري 3 جنود من صفوفه ومدنيين اثنين خلال عملية تبادل مع المجموعات المسلحة الموالية لتركيا في ريف حلب الشمالي. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T13:17+0000
2022-06-13T13:18+0000
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جرت عملية التبادل التي تمت برعاية الجيش الروسي ظهر اليوم الإثنين عند معبر "أبو الزندين" في ريف حلب الشمال الشرقي، وتم خلالها الإفراج عن 5 مسلحين سجناء لدى الجيش السوري.وصرح مصدر أمني لـ "سبوتنيك" أن "جهودا روسية على مدار الأيام القليلة الماضية، تكللت بالتوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح 3 جنود من الجيش السوري كانوا قد أسروا خلال معارك سابقة ومدنيين تم اختطافهم من قبل المجموعات المسلحة، مقابل إفراج الجيش عن 5 مسلحين تم القبض عليهم أثناء عملياته في أرياف حلب".وأضاف المصدر أن العملية تمت بحضور الجانب الروسي والهلال الأحمر السوري والأمم المتحدة، بعد ضمانات حصل عليها الروس من الأتراك تؤكد الحفاظ على سلامة إجراءات عملية التبادل.
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, تقارير سبوتنيك

الجيش الروسي يرعى عملية تبادل أسرى بين الجيش السوري ومسلحين موالين لتركيا في ريف حلب... صور

13:17 GMT 13.06.2022 (تم التحديث: 13:18 GMT 13.06.2022)
© Sputnik . Karim Taibiالجيش الروسي يرعى عملية تبادل بين الجيش السوري ومسلحين موالين لتركيا بريف حلب
الجيش الروسي يرعى عملية تبادل بين الجيش السوري ومسلحين موالين لتركيا بريف حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© Sputnik . Karim Taibi
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حرر الجيش العربي السوري 3 جنود من صفوفه ومدنيين اثنين خلال عملية تبادل مع المجموعات المسلحة الموالية لتركيا في ريف حلب الشمالي.
جرت عملية التبادل التي تمت برعاية الجيش الروسي ظهر اليوم الإثنين عند معبر "أبو الزندين" في ريف حلب الشمال الشرقي، وتم خلالها الإفراج عن 5 مسلحين سجناء لدى الجيش السوري.
© Sputnik . Karim Taibiالجيش الروسي يرعى عملية تبادل بين الجيش السوري ومسلحين موالين لتركيا بريف حلب
الجيش الروسي يرعى عملية تبادل بين الجيش السوري ومسلحين موالين لتركيا بريف حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
الجيش الروسي يرعى عملية تبادل بين الجيش السوري ومسلحين موالين لتركيا بريف حلب
© Sputnik . Karim Taibi
وصرح مصدر أمني لـ "سبوتنيك" أن "جهودا روسية على مدار الأيام القليلة الماضية، تكللت بالتوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح 3 جنود من الجيش السوري كانوا قد أسروا خلال معارك سابقة ومدنيين تم اختطافهم من قبل المجموعات المسلحة، مقابل إفراج الجيش عن 5 مسلحين تم القبض عليهم أثناء عملياته في أرياف حلب".
© Sputnik . Karim Taibiالجيش الروسي يرعى عملية تبادل بين الجيش السوري ومسلحين موالين لتركيا بريف حلب
الجيش الروسي يرعى عملية تبادل بين الجيش السوري ومسلحين موالين لتركيا بريف حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
الجيش الروسي يرعى عملية تبادل بين الجيش السوري ومسلحين موالين لتركيا بريف حلب
© Sputnik . Karim Taibi
وأضاف المصدر أن العملية تمت بحضور الجانب الروسي والهلال الأحمر السوري والأمم المتحدة، بعد ضمانات حصل عليها الروس من الأتراك تؤكد الحفاظ على سلامة إجراءات عملية التبادل.
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