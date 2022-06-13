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https://arabic.sputniknews.com/20220613/الجيش-السوري-يحرر-5-مختطفين-كانوا-محتجزين-لدى-التنظيمات-الإرهابية-في-ريف-حلب-1063527854.html
الجيش السوري يحرر 5 مختطفين كانوا محتجزين لدى التنظيمات الإرهابية في ريف حلب
الجيش السوري يحرر 5 مختطفين كانوا محتجزين لدى التنظيمات الإرهابية في ريف حلب
أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء بأن الجيش السوري قام بتحرير 5 مختطفين كانت التنظيمات الإرهابية تحتجزهم في منطقة الباب بريف حلب الشمال الشرقي. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T14:22+0000
2022-06-13T14:35+0000
أخبار سوريا اليوم
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وفقا للوكالة: عبر المحررون وذويهم عن فرحهم وشكرهم للجيش العربي السوري وللجهات المعنية على الجهود المبذولة لتخليصهم من براثن المجموعات الإرهابية.بحسب الوكالة: قامت الكوادر الطبية بإجراء الفحوصات للمختطفين المحررين لدى وصولهم إلى ممر أبو الزندين غربي مدينة الباب وتقديم الخدمات الطبية لهم قبل نقلهم إلى مناطقهم.في وقت سابق، صرح مصدر أمني لـ "سبوتنيك" أن "جهودا روسية على مدار الأيام القليلة الماضية، تكللت بالتوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح 3 جنود من الجيش السوري كانوا قد أسروا خلال معارك سابقة ومدنيين تم اختطافهم من قبل المجموعات المسلحة، مقابل إفراج الجيش عن 5 مسلحين تم القبض عليهم أثناء عملياته في أرياف حلب".وأضاف المصدر أن العملية تمت بحضور الجانب الروسي والهلال الأحمر السوري والأمم المتحدة، بعد ضمانات حصل عليها الروس من الأتراك تؤكد الحفاظ على سلامة إجراءات عملية التبادل.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/الجيش-الروسي-يرعى-عملية-تبادل-أسرى-بين-الجيش-السوري-ومسلحين-موالين-لتركيا-في-ريف-حلب-صور-1063524151.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

الجيش السوري يحرر 5 مختطفين كانوا محتجزين لدى التنظيمات الإرهابية في ريف حلب

14:22 GMT 13.06.2022 (تم التحديث: 14:35 GMT 13.06.2022)
© Sputnik . Karim Taibiالجيش الروسي يرعى عملية تبادل بين الجيش السوري ومسلحين موالين لتركيا بريف حلب
الجيش الروسي يرعى عملية تبادل بين الجيش السوري ومسلحين موالين لتركيا بريف حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© Sputnik . Karim Taibi
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أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء بأن الجيش السوري قام بتحرير 5 مختطفين كانت التنظيمات الإرهابية تحتجزهم في منطقة الباب بريف حلب الشمال الشرقي.
وفقا للوكالة: عبر المحررون وذويهم عن فرحهم وشكرهم للجيش العربي السوري وللجهات المعنية على الجهود المبذولة لتخليصهم من براثن المجموعات الإرهابية.
بحسب الوكالة: قامت الكوادر الطبية بإجراء الفحوصات للمختطفين المحررين لدى وصولهم إلى ممر أبو الزندين غربي مدينة الباب وتقديم الخدمات الطبية لهم قبل نقلهم إلى مناطقهم.
الجيش الروسي يرعى عملية تبادل بين الجيش السوري ومسلحين موالين لتركيا بريف حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
الجيش الروسي يرعى عملية تبادل أسرى بين الجيش السوري ومسلحين موالين لتركيا في ريف حلب... صور
13:17 GMT
في وقت سابق، صرح مصدر أمني لـ "سبوتنيك" أن "جهودا روسية على مدار الأيام القليلة الماضية، تكللت بالتوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح 3 جنود من الجيش السوري كانوا قد أسروا خلال معارك سابقة ومدنيين تم اختطافهم من قبل المجموعات المسلحة، مقابل إفراج الجيش عن 5 مسلحين تم القبض عليهم أثناء عملياته في أرياف حلب".
وأضاف المصدر أن العملية تمت بحضور الجانب الروسي والهلال الأحمر السوري والأمم المتحدة، بعد ضمانات حصل عليها الروس من الأتراك تؤكد الحفاظ على سلامة إجراءات عملية التبادل.
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