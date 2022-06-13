https://arabic.sputniknews.com/20220613/الحرس-الوطني-التونسي-7-قتلى-إثر-حادث-مروري-في-قابس-1063513033.html
الحرس الوطني التونسي: 7 قتلى إثر حادث مروري في قابس
الحرس الوطني التونسي: 7 قتلى إثر حادث مروري في قابس
أعلن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، العميد حسام الدين الجبابلي، مصرع 7 أشخاص جراء حادث مروري وقع صباح اليوم الاثنين، في ولاية قابس. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T09:54+0000
2022-06-13T09:54+0000
2022-06-13T09:55+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الجبابلي أن "الحادث وقع الساعة الثامنة صباحا عند الكيلومتر 63 بطريق الوطنية رقم 16 الرابط بين قابس والحامة"، حيث اصطدامت سيارة أجرة بسيارة خاصة.وأشار الناطق إلى أن وحدات حرس المرور لا تزال في المكان لمعاينة الحادث وتسهيل حركة المرور.وفي وقت سابق، سجل المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية التونسية، منذ بداية العام الحالي وحتى 7 يونيو/ حزيران الجاري 357 وفاة و2795 جريحا، جراء 1874 حادث مروري.وأوضح المرصد أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث التي تم تسجيلها بالخصوص في خمس ولايات وهي قابس ومدنين وصفاقس وقفصة وتطاوين، إلى سهو سائقي المركبات والمجاوزة الممنوعة والسير ليلا دون إنارة.وطالب المرصد كل الجهات بتحمل مسؤولياتهم في رفع وعي كل شرائح مستخدمي الطرق، ودعوتهم إلى الاستعمال الآمن للفضاء المروري، والالتزام بتطبيق القواعد المرورية السليمة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
الحرس الوطني التونسي: 7 قتلى إثر حادث مروري في قابس
09:54 GMT 13.06.2022 (تم التحديث: 09:55 GMT 13.06.2022) تابعنا عبر
أعلن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، العميد حسام الدين الجبابلي، مصرع 7 أشخاص جراء حادث مروري وقع صباح اليوم الاثنين، في ولاية قابس.
ونقلت قناة "نسمة
" التونسية عن الجبابلي أن "الحادث وقع الساعة الثامنة صباحا عند الكيلومتر 63 بطريق الوطنية رقم 16 الرابط بين قابس والحامة"، حيث اصطدامت سيارة أجرة بسيارة خاصة.
وأشار الناطق إلى أن وحدات حرس المرور لا تزال في المكان لمعاينة الحادث وتسهيل حركة المرور.
وفي وقت سابق، سجل المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية التونسية، منذ بداية العام الحالي وحتى 7 يونيو/ حزيران الجاري 357 وفاة و2795 جريحا، جراء 1874 حادث مروري.
وأوضح المرصد أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث التي تم تسجيلها بالخصوص في خمس ولايات وهي قابس ومدنين وصفاقس وقفصة وتطاوين، إلى سهو سائقي المركبات والمجاوزة الممنوعة والسير ليلا دون إنارة.
وطالب المرصد كل الجهات بتحمل مسؤولياتهم في رفع وعي كل شرائح مستخدمي الطرق، ودعوتهم إلى الاستعمال الآمن للفضاء المروري، والالتزام بتطبيق القواعد المرورية السليمة.