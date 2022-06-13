https://arabic.sputniknews.com/20220613/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-ستدعم-كييف-بنحو-15-مليار-دولار-شهريا-1063539737.html
الخارجية الأمريكية: واشنطن ستدعم كييف بنحو 1.5 مليار دولار شهريا
الخارجية الأمريكية: واشنطن ستدعم كييف بنحو 1.5 مليار دولار شهريا
قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن واشنطن سوف تدعم كييف على مدار 4 أو 5 أشهر مقبلة بنحو 1.5 مليار دولار شهريا، من أجل دعم استمرارية عمل... 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T19:30+0000
2022-06-13T19:30+0000
2022-06-13T19:30+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وصرح المسؤول المختص بالشؤون الأوروبية، ديريك هوجان، خلال مناقشة في مركز ويلسون: "لدينا خطط بدعم أوكرانيا بنحو 1.5 مليار دولار شهريا على مدار الأربعة إلى الخمسة أشهر المقبلة"، موضحا أن ذلك لاستمرارية عمل الحكومة في كييف.يُذكر أنه، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 شباط/فبراير الماضي، أرسلت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، أسلحة وذخائر بمليارات الدولارات، لدعم القوات الأوكرانية في مواجهة الجيش الروسي، في خطوة اعتبرتها موسكو تأجيجاً للصراع وإطالة لأمده.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
الخارجية الأمريكية: واشنطن ستدعم كييف بنحو 1.5 مليار دولار شهريا
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قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن واشنطن سوف تدعم كييف على مدار 4 أو 5 أشهر مقبلة بنحو 1.5 مليار دولار شهريا، من أجل دعم استمرارية عمل الحكومة الأوكرانية.
وصرح المسؤول المختص بالشؤون الأوروبية، ديريك هوجان، خلال مناقشة في مركز ويلسون: "لدينا خطط بدعم أوكرانيا بنحو 1.5 مليار دولار شهريا على مدار الأربعة إلى الخمسة أشهر المقبلة"، موضحا أن ذلك لاستمرارية عمل الحكومة في كييف.
يُذكر أنه، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 شباط/فبراير الماضي، أرسلت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، أسلحة وذخائر بمليارات الدولارات، لدعم القوات الأوكرانية في مواجهة الجيش الروسي، في خطوة اعتبرتها موسكو تأجيجاً للصراع وإطالة لأمده.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.