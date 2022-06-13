https://arabic.sputniknews.com/20220613/الخارجية-الإيرانية-تقول-إن-الاستهداف-الإيراني-الأخير-في-أربيل-أصاب-هدفا-إسرائيليا-بدقة-1063508327.html
الخارجية الإيرانية تقول إن الاستهداف الإيراني الأخير في أربيل أصاب هدفا إسرائيليا بدقة
الخارجية الإيرانية تقول إن الاستهداف الإيراني الأخير في أربيل أصاب هدفا إسرائيليا بدقة
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن القصف الأخير الذي نفذته في عاصمة إقليم كردستان العراق، أربيل، أصاب هدفا إسرائيليا بدقة. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T07:33+0000
2022-06-13T07:33+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال متحدث الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، في إيجاز صحفي: "العملية الأخيرة لإيران في أربيل، العراق، كانت ضد عناصر الكيان المتمرد، وكانت عملية جراحية صغيرة أصابت الهدف بدقة".يذكر أن إسرائيل تعمل على إصدار تحذيرات لمواطنيها عند السفر إلى عدد من الدول التي يعتقد جهازها الأمني أنه قد يتم استهداف الإسرائيلين فيها، بعد الكشف عن محاولة خطف إسرائيلي في تركيا منذ عدة أشهر.وقال مصدر إسرائيلي رفيع لصحيفة "معاريف"، لم يذكر اسمه، في تصريحات أمس الأحد، إن هناك تقديرات داخل إسرائيل أنه قد تكون هناك محاولات إيرانية أخرى لمهاجمة أهداف إسرائيلية، وذلك بعد أن أُحبطت محاولة خطف إسرائيلي في أراضي تركيا.وأكد المصدر أن "تركيا أحبطت الشهر الماضي محاولة إيرانية لإلحاق الأذى بأهداف إسرائيلية في البلاد".وشدد المصدر على أن "الخطر لا يزال مستمرا"، وأشار إلى أنه "يجري حاليا إصدار التحذيرات للمواطنين للالتزام باليقظة والاحتياطات اللازمة عند السفر إلى إحدى هذه الدول".
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أخبار العالم الآن, إيران
الخارجية الإيرانية تقول إن الاستهداف الإيراني الأخير في أربيل أصاب هدفا إسرائيليا بدقة
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قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن القصف الأخير الذي نفذته في عاصمة إقليم كردستان العراق، أربيل، أصاب هدفا إسرائيليا بدقة.
طهران - سبوتنيك
. وقال متحدث الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، في إيجاز صحفي: "العملية الأخيرة لإيران في أربيل، العراق، كانت ضد عناصر الكيان المتمرد، وكانت عملية جراحية صغيرة أصابت الهدف بدقة".
يذكر أن إسرائيل تعمل على إصدار تحذيرات لمواطنيها
عند السفر إلى عدد من الدول التي يعتقد جهازها الأمني أنه قد يتم استهداف الإسرائيلين فيها، بعد الكشف عن محاولة خطف إسرائيلي في تركيا منذ عدة أشهر.
وقال مصدر إسرائيلي رفيع لصحيفة "معاريف"، لم يذكر اسمه، في تصريحات أمس الأحد، إن هناك تقديرات داخل إسرائيل أنه قد تكون هناك محاولات إيرانية أخرى لمهاجمة أهداف إسرائيلية، وذلك بعد أن أُحبطت محاولة خطف إسرائيلي
في أراضي تركيا.
وأكد المصدر أن "تركيا أحبطت الشهر الماضي محاولة إيرانية لإلحاق الأذى بأهداف إسرائيلية في البلاد".
وشدد المصدر على أن "الخطر لا يزال مستمرا"، وأشار إلى أنه "يجري حاليا إصدار التحذيرات للمواطنين للالتزام باليقظة والاحتياطات اللازمة عند السفر إلى إحدى هذه الدول".