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https://arabic.sputniknews.com/20220613/الخارجية-التركية-تحشيد-رئيس-الوزراء-اليوناني-لمنع-بيع-مقاتلات-إف-16-لتركيا-غير-مقبول-1063520306.html
الخارجية التركية: تحشيد رئيس الوزراء اليوناني لمنع بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا غير مقبول
الخارجية التركية: تحشيد رئيس الوزراء اليوناني لمنع بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا غير مقبول
أعلنت الخارجية التركية رفضها لما وصفته بتحشيد اليونان لمنع بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا من الولايات المتحدة. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T12:02+0000
2022-06-13T12:02+0000
أخبار تركيا اليوم
اف-16
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وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي مع رئيس قبرص التركية، إرسين تتار، "قيام رئيس وزراء اليونان بالتحشيد لمنع بيع تركيا مقاتلات إف – 16 أمر غير مقبول، ونحن مصممون على حماية حقوقنا".وتابع "اليونان لن تحقق شيئا من العداء مع تركيا"، مؤكدا أن بلاده تؤيد "التعاون مع اليونان لا التوتر"، متهما أثينا بـ "انتهاك الحقوق الدولية".قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق، إن أنقرة تطالب واشنطن إما بتغيير قرارها بشأن برنامج توريد مقاتلات "إف 35" أو إعادة الأموال المدفوعة.وأخبر تشاووش أوغلو وكالة أنباء "الأناضول" التركية: في عام 2019، علقت الولايات المتحدة مشاركة تركيا في برنامجها لطائرات "إف 35" بسبب شراء أنقرة لمنظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400"، ومن ثم أزالتها بالكامل من المشروع لاحقا.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/أنقرة-على-أمريكا-تغيير-قرارها-بشأن-صفقة-طائرات-إف--35-أو-إعادة-الأموال-1062939185.html
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أخبار تركيا اليوم, اف-16, اليونان, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية التركية: تحشيد رئيس الوزراء اليوناني لمنع بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا غير مقبول

12:02 GMT 13.06.2022
© AFP 2022 / South Korean Defence Ministryهذه الصورة المنشورة التي التقطت في 7 يونيو/ حزيران الجاري، قدمت من قبل وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في سئول تظهر طائرات حربية كورية جنوبية، بما في ذلك مقاتلات الشبح F-35 وطائرات F-16 الأمريكية تحلق في تشكيلات تكتيكية في المجال الجوي فوق كوريا الجنوبية، ردًا على تجارب صواريخ كوريا الشمالية.
هذه الصورة المنشورة التي التقطت في 7 يونيو/ حزيران الجاري، قدمت من قبل وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في سئول تظهر طائرات حربية كورية جنوبية، بما في ذلك مقاتلات الشبح F-35 وطائرات F-16 الأمريكية تحلق في تشكيلات تكتيكية في المجال الجوي فوق كوريا الجنوبية، ردًا على تجارب صواريخ كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© AFP 2022 / South Korean Defence Ministry
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أعلنت الخارجية التركية رفضها لما وصفته بتحشيد اليونان لمنع بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا من الولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي مع رئيس قبرص التركية، إرسين تتار، "قيام رئيس وزراء اليونان بالتحشيد لمنع بيع تركيا مقاتلات إف – 16 أمر غير مقبول، ونحن مصممون على حماية حقوقنا".
وتابع "اليونان لن تحقق شيئا من العداء مع تركيا"، مؤكدا أن بلاده تؤيد "التعاون مع اليونان لا التوتر"، متهما أثينا بـ "انتهاك الحقوق الدولية".
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق، إن أنقرة تطالب واشنطن إما بتغيير قرارها بشأن برنامج توريد مقاتلات "إف 35" أو إعادة الأموال المدفوعة.
بدأت روسيا وبيلاروسيا مناورات مشتركة بعنوان قرار الحلفاء - 2022،10 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
أنقرة: على أمريكا تغيير قرارها بشأن صفقة طائرات "إف- 35" أو إعادة الأموال
31 مايو, 17:59 GMT
وأخبر تشاووش أوغلو وكالة أنباء "الأناضول" التركية:
"بالنسبة لطائرات إف- 35، يحتاج الكونغرس إلى إعادة النظر في قراره. إما تغيير القرار أو إعادة الأموال التي استثمرناها".
في عام 2019، علقت الولايات المتحدة مشاركة تركيا في برنامجها لطائرات "إف 35" بسبب شراء أنقرة لمنظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400"، ومن ثم أزالتها بالكامل من المشروع لاحقا.
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