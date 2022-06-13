https://arabic.sputniknews.com/20220613/الخارجية-التركية-تحشيد-رئيس-الوزراء-اليوناني-لمنع-بيع-مقاتلات-إف-16-لتركيا-غير-مقبول-1063520306.html

الخارجية التركية: تحشيد رئيس الوزراء اليوناني لمنع بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا غير مقبول

الخارجية التركية: تحشيد رئيس الوزراء اليوناني لمنع بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا غير مقبول

أعلنت الخارجية التركية رفضها لما وصفته بتحشيد اليونان لمنع بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا من الولايات المتحدة. 13.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-13T12:02+0000

2022-06-13T12:02+0000

2022-06-13T12:02+0000

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وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي مع رئيس قبرص التركية، إرسين تتار، "قيام رئيس وزراء اليونان بالتحشيد لمنع بيع تركيا مقاتلات إف – 16 أمر غير مقبول، ونحن مصممون على حماية حقوقنا".وتابع "اليونان لن تحقق شيئا من العداء مع تركيا"، مؤكدا أن بلاده تؤيد "التعاون مع اليونان لا التوتر"، متهما أثينا بـ "انتهاك الحقوق الدولية".قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق، إن أنقرة تطالب واشنطن إما بتغيير قرارها بشأن برنامج توريد مقاتلات "إف 35" أو إعادة الأموال المدفوعة.وأخبر تشاووش أوغلو وكالة أنباء "الأناضول" التركية: في عام 2019، علقت الولايات المتحدة مشاركة تركيا في برنامجها لطائرات "إف 35" بسبب شراء أنقرة لمنظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400"، ومن ثم أزالتها بالكامل من المشروع لاحقا.

https://arabic.sputniknews.com/20220531/أنقرة-على-أمريكا-تغيير-قرارها-بشأن-صفقة-طائرات-إف--35-أو-إعادة-الأموال-1062939185.html

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أخبار تركيا اليوم, اف-16, اليونان, الولايات المتحدة الأمريكية