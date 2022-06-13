https://arabic.sputniknews.com/20220613/الخارجية-الروسية-موسكو-ترحب-بجهود-الوساطة-التي-يبذلها-الفاتيكان-في-قضية-أوكرانيا-1063506430.html
الخارجية الروسية: موسكو ترحب بجهود الوساطة التي يبذلها الفاتيكان في قضية أوكرانيا
الخارجية الروسية: موسكو ترحب بجهود الوساطة التي يبذلها الفاتيكان في قضية أوكرانيا
قال مدير قسم الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بارامونوف، إن موسكو ترحب بجهود الوساطة التي يبذلها الفاتيكان في قضية أوكرانيا، وتحافظ على حوار... 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T06:23+0000
2022-06-13T06:23+0000
2022-06-13T06:23+0000
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
أخبار أوكرانيا
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وأضاف بارامونوف في حديث لـ"سبوتنيك": "لقد أعلنت قيادة الفاتيكان مرارا وتكرارا عن استعدادها لتقديم أي مساعدة ممكنة لتحقيق السلام وإنهاء الأعمال الحربية في أوكرانيا. وقد تم تأكيد هذه التصريحات في الممارسة العملية. إننا نحافظ على حوار مفتوح وموثوق حول عدد من القضايا، والتي تتعلق أساسا بالوضع الإنساني في أوكرانيا".في الوقت نفسه، أشار الدبلوماسي بالقول: "في أوكرانيا نتعامل مع أشخاص غرباء عن أي سلطة. لقد لاحظنا مرارا وتكرارا، بأي سهولة وبأي سخافة، كيف أن النخبة الأوكرانية حديثة النشأة، في سعيها وراء الربح اللحظي ومحاولة البقاء في السلطة، تنتهك الوعود والالتزامات، وترتكب استفزازات خطيرة، وتضحي بأمن مواطني أوكرانيا وروسيا".
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: موسكو ترحب بجهود الوساطة التي يبذلها الفاتيكان في قضية أوكرانيا
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قال مدير قسم الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بارامونوف، إن موسكو ترحب بجهود الوساطة التي يبذلها الفاتيكان في قضية أوكرانيا، وتحافظ على حوار صادق وموثوق حول عدد من الموضوعات.
وأضاف بارامونوف في حديث لـ"سبوتنيك": "لقد أعلنت قيادة الفاتيكان مرارا وتكرارا عن استعدادها لتقديم أي مساعدة ممكنة لتحقيق السلام وإنهاء الأعمال الحربية
في أوكرانيا. وقد تم تأكيد هذه التصريحات في الممارسة العملية. إننا نحافظ على حوار مفتوح وموثوق حول عدد من القضايا، والتي تتعلق أساسا بالوضع الإنساني في أوكرانيا".
كما شدد بارامونوف على أن مبادرات الفاتيكان قد تكون مطلوبة في ظل ظروف معينة. وقال إن "جميع مبادرات الكرسي الرسولي والبابا فرنسيس التي يمكن أن تؤدي إلى السلام في أوروبا ننظر إليها باحترام كبير، وبالطبع قد تكون مطلوبة إذا ظهرت الشروط المناسبة"، مشددا على أن الكرسي الرسولي (في الفاتيكان) يتمتع بسلطة كبيرة عبر العالم.
في الوقت نفسه، أشار الدبلوماسي بالقول: "في أوكرانيا نتعامل مع أشخاص غرباء عن أي سلطة. لقد لاحظنا مرارا وتكرارا، بأي سهولة وبأي سخافة، كيف أن النخبة الأوكرانية حديثة النشأة، في سعيها وراء الربح اللحظي ومحاولة البقاء في السلطة، تنتهك الوعود والالتزامات، وترتكب استفزازات خطيرة، وتضحي بأمن مواطني أوكرانيا وروسيا".