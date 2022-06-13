https://arabic.sputniknews.com/20220613/الدفاع-التركية-تعلن-تحييد-اثنين-من-مقاتلي-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1063509376.html
الدفاع التركية تعلن تحييد اثنين من مقاتلي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
الدفاع التركية تعلن تحييد اثنين من مقاتلي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد مقاتلين اثنين من حزب العمال الكردستاني خلال عملية في شمال العراق. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T08:26+0000
2022-06-13T08:26+0000
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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، إن "القوات المسلحة التركية قامت بتحييد اثنين من مسلحي منظمة حزب العمال الكردستاني "الإرهابية" في شمال العراق. وتم القضاء عليهما في منطقة العمليات العسكرية".هذا وأعلنت الدفاع التركية، أمس الأحد، العثور على كميات من الأسلحة والذخائر، لعناصر "حزب العمال الكردستاني" في نطاق عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق.وجاء في بيان الوزارة: "تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في مغارة لعناصر حزب العمال الكردستاني بمنطقة عملية "المخلب-القفل"، بحسب وكالة "الأناضول".وأوضح البيان أن ضمن الأسلحة التي تم ضبطها "رشاش دوشكا، 40 عبوة ناسفة، و11 قنبلة يدوية و11 رشاش كلاشينكوف وأسلحة وذخائر أخرى وأجهزة اتصال ووثائق تعود للتنظيم الإرهابي".ويوم أمس السبت، أعلنت الوزارة عن ضبط أسلحة وذخائر في نفس المنطقة تشمل، قذائف آر بي جي مضادة للدروع، ومضاد دبابات من طراز"AT-4"، و3 بندقيات "M 16"، و7 بنادق مشاة "AK 47"، ورشاشين بي كي، وغيرها من الأسلحة والذخائر.وكانت تركيا قد أعلنت في أبريل/ نيسان إطلاق عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه "تنظيما إرهابيا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/الجيش-التركي-يعلن-ضبط-أسلحة-وذخائر-لحزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1063479286.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, عمليات عسكرية, العراق
الدفاع التركية تعلن تحييد اثنين من مقاتلي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد مقاتلين اثنين من حزب العمال الكردستاني خلال عملية في شمال العراق.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، إن "القوات المسلحة التركية قامت بتحييد اثنين من مسلحي منظمة حزب العمال الكردستاني "الإرهابية" في شمال العراق. وتم القضاء عليهما في منطقة العمليات العسكرية".
هذا وأعلنت الدفاع التركية، أمس الأحد، العثور على كميات من الأسلحة والذخائر، لعناصر "حزب العمال الكردستاني" في نطاق عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق.
وجاء في بيان الوزارة: "تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في مغارة لعناصر حزب العمال الكردستاني بمنطقة عملية "المخلب-القفل"، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وأوضح البيان أن ضمن الأسلحة التي تم ضبطها "رشاش دوشكا، 40 عبوة ناسفة، و11 قنبلة يدوية و11 رشاش كلاشينكوف وأسلحة وذخائر أخرى وأجهزة اتصال ووثائق تعود للتنظيم الإرهابي".
ويوم أمس السبت، أعلنت الوزارة عن ضبط أسلحة وذخائر في نفس المنطقة تشمل، قذائف آر بي جي مضادة للدروع، ومضاد دبابات من طراز"AT-4"، و3 بندقيات "M 16"، و7 بنادق مشاة "AK 47"، ورشاشين بي كي، وغيرها من الأسلحة والذخائر.
وكانت تركيا قد أعلنت في أبريل/ نيسان إطلاق عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه "تنظيما إرهابيا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.