https://arabic.sputniknews.com/20220613/الرئاسة-التركية-أردوغان-يؤكد-في-قمة-الناتو-عدم-التنازل-عن-موقفه-نحو-الدول-الداعمة-للإرهاب-1063536169.html
الرئاسة التركية: أردوغان يؤكد في قمة الناتو عدم التنازل عن موقفه نحو "الدول الداعمة للإرهاب"
الرئاسة التركية: أردوغان يؤكد في قمة الناتو عدم التنازل عن موقفه نحو "الدول الداعمة للإرهاب"
أكدت الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيؤكد خلال اجتماعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقررة نهاية الشهر الجاري في مدريد، على عدم... 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T17:47+0000
2022-06-13T17:47+0000
2022-06-13T17:47+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
الناتو
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انطاكيا- سبوتنيك. ونشرت دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية بيانا، أكدت فيه أنه من المنتظر أن يؤكد أردوغان "في قمة الناتو المرتقب عقدها في 28 – 30 حزيران/يونيو، على عدم تنازل تركيا عن موقفها حيال البلدان الداعمة للإرهاب".كما أكد البيان أن تركيا تبدي "موقفا ثابتا حيال انضمام الدول الداعمة للإرهاب إلى حلف الناتو".وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة لن تقبل بانضمام دول إلى حلف شمال الأطلسي، يبث تلفزيونها الرسمي مقابلات مع زعماء إرهابيين.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، في 8 يونيو، مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو في أنقرة، حسب وكالة "الأناضول".صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة لن تقبل بانضمام دول إلى حلف شمال الأطلسي، يبث تلفزيونها الرسمي مقابلات مع زعماء إرهابيين.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الأربعاء، مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو في أنقرة، حسب وكالة "الأناضول".وأضاف إأن حلف شمال الأطلسي هو منظمة أمنية وليست منظمة داعمة للإرهاب.وكان أردوغان قد قال، في وقت سابق، إن موافقة أنقرة على انضمام السويد وفنلندا للناتو مرهونة بمدى مراعاة البلدين للمخاوف الأمنية التركية.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/أردوغان-تركيا-تبدأ-في-استخدام-الغاز-الطبيعي-من-البحر-الأسود-العام-المقبل-1063535203.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, الناتو
الرئاسة التركية: أردوغان يؤكد في قمة الناتو عدم التنازل عن موقفه نحو "الدول الداعمة للإرهاب"
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أكدت الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيؤكد خلال اجتماعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقررة نهاية الشهر الجاري في مدريد، على عدم تنازل أنقرة عن موقفها حيال "الدول الداعمة للإرهاب"، في إشارة إلى السويد وفنلندا.
انطاكيا- سبوتنيك. ونشرت دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية بيانا، أكدت فيه أنه من المنتظر أن يؤكد أردوغان "في قمة الناتو المرتقب عقدها في 28 – 30 حزيران/يونيو، على عدم تنازل تركيا عن موقفها حيال البلدان الداعمة للإرهاب".
كما أكد البيان أن تركيا تبدي "موقفا ثابتا حيال انضمام الدول الداعمة للإرهاب إلى حلف الناتو".
وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة لن تقبل بانضمام دول إلى حلف شمال الأطلسي، يبث تلفزيونها الرسمي مقابلات مع زعماء إرهابيين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، في 8 يونيو، مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو في أنقرة، حسب وكالة "الأناضول".
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة لن تقبل بانضمام دول إلى حلف شمال الأطلسي، يبث تلفزيونها الرسمي مقابلات مع زعماء إرهابيين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الأربعاء، مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو في أنقرة، حسب وكالة "الأناضول"
.
وأضاف إأن حلف شمال الأطلسي هو منظمة أمنية وليست منظمة داعمة للإرهاب.
وكان أردوغان قد قال، في وقت سابق، إن موافقة أنقرة على انضمام السويد وفنلندا للناتو مرهونة بمدى مراعاة البلدين للمخاوف الأمنية التركية.