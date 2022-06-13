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https://arabic.sputniknews.com/20220613/الرئاسة-التركية-تدعو-البرلمان-لتمديد-مهام-قواتها-في-ليبيا-1063519586.html
الرئاسة التركية تدعو البرلمان لتمديد مهام قواتها في ليبيا
الرئاسة التركية تدعو البرلمان لتمديد مهام قواتها في ليبيا
وجهت الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، مذكرة للبرلمان، بهدف تمديد مهام القوات التركية في ليبيا، لمدة عام ونصف إضافيين. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T11:57+0000
2022-06-13T11:57+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم
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وذكرت وكالة "الأناضول" أن المذكرة تحمل توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.ودعت الرئاسة البرلمان للموافقة على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا، اعتبارا من 2 يوليو/ تموز.وأوضحت أن الهدف من إرسال هذه القوات إلى ليبيا هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي.وأشارت إلى أن إرسال القوات يهدف أيضا إلى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة المخاطر الأمنية للجماعات المسلحة غير الشرعية في ليبيا.وذكرت أن هناك أهدافا أخرى لإرسال هذه القوات تتمثل في الحفاظ على الأمن في مواجهة المخاطر المحتملة الأخرى، كالهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الليبي، ودعم الحكومة الشرعية.ووفقا للمذكرة، فإن أنقرة أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 يناير/ كانون الثاني 2020.
https://arabic.sputniknews.com/20211218/تركيا-وليبيا-توقعان-اتفاقية-تعاون-جديدة-1054288013.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم

الرئاسة التركية تدعو البرلمان لتمديد مهام قواتها في ليبيا

11:57 GMT 13.06.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTANالرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلقي خطاب أمام البرلمان التركي
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلقي خطاب أمام البرلمان التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
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وجهت الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، مذكرة للبرلمان، بهدف تمديد مهام القوات التركية في ليبيا، لمدة عام ونصف إضافيين.
وذكرت وكالة "الأناضول" أن المذكرة تحمل توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
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ودعت الرئاسة البرلمان للموافقة على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا، اعتبارا من 2 يوليو/ تموز.
وأوضحت أن الهدف من إرسال هذه القوات إلى ليبيا هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي.
وأشارت إلى أن إرسال القوات يهدف أيضا إلى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة المخاطر الأمنية للجماعات المسلحة غير الشرعية في ليبيا.
وذكرت أن هناك أهدافا أخرى لإرسال هذه القوات تتمثل في الحفاظ على الأمن في مواجهة المخاطر المحتملة الأخرى، كالهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الليبي، ودعم الحكومة الشرعية.
ووفقا للمذكرة، فإن أنقرة أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 يناير/ كانون الثاني 2020.
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