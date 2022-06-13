https://arabic.sputniknews.com/20220613/الروبية-الهندية-تسجل-انخفاضا-قياسيا-أمام-الدولار-1063507643.html
الروبية الهندية تسجل انخفاضا قياسيا أمام الدولار
الروبية الهندية تسجل انخفاضا قياسيا أمام الدولار
سجلت الروبية الهندية انخفاضا قياسيا أمام الدولار، اليوم الاثنين، قبل زيادة متوقعة في معدل الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع بهدف مواجهة التضخم. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T07:13+0000
2022-06-13T07:13+0000
2022-06-13T07:14+0000
أخبار الهند اليوم
اقتصاد
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وللمرة الأولى، تم تداول 78.2825 روبية مقابل دولار واحد، حيث عزز تقرير التضخم الأمريكي الذي تجاوز التوقعات يوم الجمعة احتمالات تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، بحسب وكالة "فرانس برس".وانزلق مؤشر سينسيك بنحو 2.1% حيث سحب الأجانب أكثر من 24 مليار دولار من الأسهم المحلية.تأثرت العملة الهندية بارتفاع أسعار النفط، وبسبب قوة الاحتياطي الفيدرالي وتدفقات رأس المال الخارجة في الأسواق الناشئة، يتحول المستثمرون الأجانب إلى حالة نفور من المخاطرة.وخلال الأشهر الأخيرة، تبنت البنوك المركزية سياسات أكثر تشددا بما في ذلك في الهند، حيث رفع البنك الاحتياطي تكاليف الاقتراض بمقدار 50 نقطة الأسبوع الماضي للمرة الثانية في عدة أشهر.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/-السلطات-الهندية-تهدم-منازل-أشخاص-تتهمهم--بأعمال-شغب-عقب-تصريحات-مسيئة-للرسول-1063493212.html
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أخبار الهند اليوم, اقتصاد
الروبية الهندية تسجل انخفاضا قياسيا أمام الدولار
07:13 GMT 13.06.2022 (تم التحديث: 07:14 GMT 13.06.2022) تابعنا عبر
سجلت الروبية الهندية انخفاضا قياسيا أمام الدولار، اليوم الاثنين، قبل زيادة متوقعة في معدل الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع بهدف مواجهة التضخم.
وللمرة الأولى، تم تداول 78.2825 روبية مقابل دولار واحد، حيث عزز تقرير التضخم الأمريكي
الذي تجاوز التوقعات يوم الجمعة احتمالات تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، بحسب وكالة "فرانس برس".
وانزلق مؤشر سينسيك بنحو 2.1% حيث سحب الأجانب أكثر من 24 مليار دولار من الأسهم المحلية.
تأثرت العملة الهندية بارتفاع أسعار النفط، وبسبب قوة الاحتياطي الفيدرالي وتدفقات رأس المال الخارجة في الأسواق الناشئة، يتحول المستثمرون الأجانب إلى حالة نفور من المخاطرة.
وخلال الأشهر الأخيرة، تبنت البنوك المركزية سياسات أكثر تشددا بما في ذلك في الهند، حيث رفع البنك الاحتياطي تكاليف الاقتراض بمقدار 50 نقطة الأسبوع الماضي للمرة الثانية في عدة أشهر.