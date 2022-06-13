https://arabic.sputniknews.com/20220613/السعودية-تلغي-شرط-ارتداء-الكمامة-في-الأماكن-المغلقة-1063524854.html

السعودية تلغي شرط ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة

السعودية تلغي شرط ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، إلغاء شرط ارتداء الكمامة الطبية في الأماكن المغلقة. 13.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-13T13:27+0000

2022-06-13T13:27+0000

2022-06-13T13:27+0000

السعودية

العالم العربي

فيروس كورونا

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وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها إنها "تستثني من ذلك القرار المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والأماكن التي يصدر بشأنها بروتوكولات"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).كما قررت الداخلية السعودية "عدم اشتراط التحصين والتحقـق مـن الحالة الصحية في تطبيـق "توكلنـا" للدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات وركوب الطائرات ووسائل النقل العام، باستثناء التي تقتضي طبيعتهـا اشتراط التحصين، أو الاستمرار في التحقـق مـن الحالة الصحية".وأخيرا قررت الداخلية السعودية في بيانها أن "تكون مدة اشتراط الحصول على الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة (8) أشـهر بدلا من (3) أشهر مـن تلقـي الجرعة الثانية، على أن يستثنى مـن ذلك الفئات العمرية التي تحـددها وزارة الصحة أو المستثناة".وفي شهر مارس/ آذار الماضي، أعلنت السعودية رفع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالحد من انتشار جائحة "كورونا"، وبناء عليه، تقرر إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.كما تقرر إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن مغلقة كانت أو مفتوحة، بما في ذلك الأنشطة والفعاليات المختلفة.وفي حين ألزم القرار باستمرار ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، فقد ألغى إلزامية ارتدائها في الأماكن المفتوحة.كذلك، ألغى القرار البند الخاص باشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة.

السعودية

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السعودية, العالم العربي, فيروس كورونا