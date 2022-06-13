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https://arabic.sputniknews.com/20220613/السفير-الروسي-بأوتاوا-ينتقد-رد-فعل-وزيرة-الخارجية-الكندية-على-حضور-مسؤولة-فاعلية-يوم-روسيا-1063505016.html
السفير الروسي بأوتاوا ينتقد رد فعل وزيرة الخارجية الكندية على حضور مسؤولة فاعلية يوم روسيا
السفير الروسي بأوتاوا ينتقد رد فعل وزيرة الخارجية الكندية على حضور مسؤولة فاعلية يوم روسيا
انتقد السفير الروسي في أوتاوا، أوليغ ستيبانوف، رد فعل وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، على حضور مسؤولة كندية كبيرة فاعلية خاصة بـ "يوم روسيا" في السفارة... 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T03:24+0000
2022-06-13T03:24+0000
الخارجية الروسية
أخبار كندا
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واشنطن - سبوتنيك. وأوضح ستيبانوف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، "نحن نعمل بهدوء، ومثل هذه الروايات، عندما فجأة يريد شخص إحداث فضيحة حينما يحضر ممثل بروتوكول الحكومة الكندية حفل استقبالنا، - وهي ممارسة عادية في كل مكان- وخلق رواية سياسية عن هذا، فنحن نبتسم على ذلك".وتابع الدبلوماسي الروسي بالقول إن البعثة الدبلوماسية في بلاده تحافظ على الاتصالات اليومية مع الجانب الكندي لحل مختلف القضايا. موضحا، "من منظور الاتصالات بين السفارة ووزارة الخارجية (الكندية)، كل شيء يسير كالمعتاد وبطريقة مهنية، نحن نقيم جودة اتصالاتنا بارتياح كبير".وعلى حسابها الرسمي على تويتر، وصفت وزيرة الخارجية، حضور ياسمين هاينبيكر، نائبة رئيس المراسيم بوزارتها، فاعلية نظمتها السفارة الروسية بخصوص يوم روسيا، "بغير المقبول"، مؤكدة أنه لن يحضر أي ممثل كندي لمثل هذه الفعاليات مرة أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/كندا-تشتري-أسلحة-وعدت-بها-أوكرانيا-من-الولايات-المتحدة-1063434871.html
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الخارجية الروسية, أخبار كندا

السفير الروسي بأوتاوا ينتقد رد فعل وزيرة الخارجية الكندية على حضور مسؤولة فاعلية يوم روسيا

03:24 GMT 13.06.2022
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© Sputnik . wasim suliman
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انتقد السفير الروسي في أوتاوا، أوليغ ستيبانوف، رد فعل وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، على حضور مسؤولة كندية كبيرة فاعلية خاصة بـ "يوم روسيا" في السفارة الروسية في كندا. مؤكدا أن الاتصالات الدبلوماسية مع كندا تسير كالمعتاد وبطريقة مهنية.
واشنطن - سبوتنيك. وأوضح ستيبانوف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، "نحن نعمل بهدوء، ومثل هذه الروايات، عندما فجأة يريد شخص إحداث فضيحة حينما يحضر ممثل بروتوكول الحكومة الكندية حفل استقبالنا، - وهي ممارسة عادية في كل مكان- وخلق رواية سياسية عن هذا، فنحن نبتسم على ذلك".
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وتابع الدبلوماسي الروسي بالقول إن البعثة الدبلوماسية في بلاده تحافظ على الاتصالات اليومية مع الجانب الكندي لحل مختلف القضايا. موضحا، "من منظور الاتصالات بين السفارة ووزارة الخارجية (الكندية)، كل شيء يسير كالمعتاد وبطريقة مهنية، نحن نقيم جودة اتصالاتنا بارتياح كبير".
وعلى حسابها الرسمي على تويتر، وصفت وزيرة الخارجية، حضور ياسمين هاينبيكر، نائبة رئيس المراسيم بوزارتها، فاعلية نظمتها السفارة الروسية بخصوص يوم روسيا، "بغير المقبول"، مؤكدة أنه لن يحضر أي ممثل كندي لمثل هذه الفعاليات مرة أخرى.
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