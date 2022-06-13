https://arabic.sputniknews.com/20220613/السيسي-الأسعار-في-مصر-يجب-أن-تكون-أعلى-بكثير-مما-هي-عليه-في-الوقت-الحالي-1063514535.html

السيسي: الأسعار في مصر يجب أن تكون أعلى بكثير مما هي عليه في الوقت الحالي

السيسي: الأسعار في مصر يجب أن تكون أعلى بكثير مما هي عليه في الوقت الحالي

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن الأسعار في مصر يجب أن تكون أعلى بكثير مما هي عليه في الوقت الحالي، مستشهدا بالدول الغربية والأوروبية. 13.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-13T10:30+0000

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2022-06-13T10:30+0000

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وتابع خلال حفل افتتاحه، اليوم الاثنين، مشروعات الإنتاج الحيواني، والألبان، والمجازر الآلية، من مجمع إنتاج الألبان في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، أن "سياسة دول الاتحاد الأوروبي هو ألا تزيد نسبة التضخم عن 2 بالمئة، وتلك كانت ثوابث لديهم لسنوات طويلة جدا بكل المتغيرات الدولية، لكن اليوم هناك بعض الدول الغربية حيثارتفع مستوى التضخم لديها إلى 5 بالمئة و9 بالمئة و11 بالمئة".وأضاف السيسي موضحا أن هذه الدول على الرغم من أنها غنية وتمتلك أنظمة مستقرة، وأنظمة إدارة وسلاسل غذاء وتسعير وحوكمة، وليس لديها عامل مهم جدا موجود في مصر هو النمو السكاني، فإنها تشهد حاليا تضخما وزيادة في الأسعار بعد الأزمة الأوكرانية.وأوضح الرئيس المصري في حديثه، اليوم الاثنين، أن "مصر لا ترفع أسعار كل السلع بمجرد ارتفاع أسعار الطاقة، مثلما تفعل الدول الغربية".ويأتي مشروع المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بالسادات الذي افتتحه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالتعاون بين وزارة الزراعة المصرية والشركة الوطنية للإنتاج الحيواني.ويقع المجمع على ‏مساحة 1000 فدان بإجمالي 5000 رأس حلاب بطاقة ‏‏150 طن ‏لبن في اليوم، و3000 رأس تسمين بطاقة 1.5 طن لحم ‏حي بالدورة ‏الواحدة.

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