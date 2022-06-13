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https://arabic.sputniknews.com/20220613/السيسي-حديثي-عن-الاستقرار-يهدف-للحفاظ-على-الشعب-وليس-حماية-النظام-1063516836.html
السيسي: حديثي عن الاستقرار يهدف للحفاظ على الشعب وليس حماية النظام
السيسي: حديثي عن الاستقرار يهدف للحفاظ على الشعب وليس حماية النظام
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن حديثه عن دعم الاستقرار ليس هدفه حماية النظام، ولكن الحفاظ على الشعب ومقدراته. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T10:56+0000
2022-06-13T10:56+0000
الرئيس المصري
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها الرئيس المصري، اليوم الاثنين، خلال افتتاحه مشروعات الإنتاج الحيواني بمدينة السادات في محافظة المنوفية، بحسب موقع "بوابة الأهرام".واعتبر الرئيس المصري أن بلاده بحاجة للعمل بأسلوب القفزات وليس العمل بسرعة.وأشار إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ساعدت في زيادة معدلات نمو عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني.ورأى السيسي أن الدولة تأخرت في دخول مجال صناعة اللحوم، موضحا أن الحكومة تعمل على ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، رحب السيسي بدوره قائلا: "أؤكد ترحيبي بالقطاع الخاص وأقول لهم حقوقكم محفوظة".
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الرئيس المصري

السيسي: حديثي عن الاستقرار يهدف للحفاظ على الشعب وليس حماية النظام

10:56 GMT 13.06.2022
© REUTERS / JOHANNA GERONالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© REUTERS / JOHANNA GERON
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن حديثه عن دعم الاستقرار ليس هدفه حماية النظام، ولكن الحفاظ على الشعب ومقدراته.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها الرئيس المصري، اليوم الاثنين، خلال افتتاحه مشروعات الإنتاج الحيواني بمدينة السادات في محافظة المنوفية، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
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أمس, 20:17 GMT
واعتبر الرئيس المصري أن بلاده بحاجة للعمل بأسلوب القفزات وليس العمل بسرعة.
وأشار إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ساعدت في زيادة معدلات نمو عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني.
ورأى السيسي أن الدولة تأخرت في دخول مجال صناعة اللحوم، موضحا أن الحكومة تعمل على ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، رحب السيسي بدوره قائلا: "أؤكد ترحيبي بالقطاع الخاص وأقول لهم حقوقكم محفوظة".
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