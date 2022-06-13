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السيسي: نرحب بالاستثمارات الخليجية في مصر
https://arabic.sputniknews.com/20220613/السيسي-نرحب-بالاستثمارات-الخليجية-في-مصر-1063539652.html
السيسي: نرحب بالاستثمارات الخليجية في مصر
السيسي: نرحب بالاستثمارات الخليجية في مصر
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترحيبه بالاستثمارات الخليجية في مصر، مثمنا دورها في دعم الاقتصاد المصري. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار مصر الآن

السيسي: نرحب بالاستثمارات الخليجية في مصر

19:12 GMT 13.06.2022
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEKالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEK
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترحيبه بالاستثمارات الخليجية في مصر، مثمنا دورها في دعم الاقتصاد المصري.
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