https://arabic.sputniknews.com/20220613/السيسي-نرحب-بالاستثمارات-الخليجية-في-مصر-1063539652.html
السيسي: نرحب بالاستثمارات الخليجية في مصر
السيسي: نرحب بالاستثمارات الخليجية في مصر
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترحيبه بالاستثمارات الخليجية في مصر، مثمنا دورها في دعم الاقتصاد المصري. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T19:12+0000
2022-06-13T19:12+0000
2022-06-13T19:12+0000
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
السيسي: نرحب بالاستثمارات الخليجية في مصر
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترحيبه بالاستثمارات الخليجية في مصر، مثمنا دورها في دعم الاقتصاد المصري.