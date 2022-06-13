https://arabic.sputniknews.com/20220613/الشرطة-البرازيلية-تعثر-على-متعلقات-صحفي-بريطاني-مفقود-1063508822.html
الشرطة البرازيلية تعثر على متعلقات صحفي بريطاني مفقود
الشرطة البرازيلية تعثر على متعلقات صحفي بريطاني مفقود
عثرت الشرطة البرازيلية على حقيبة الظهر والمتعلقات الشخصية للصحفي البريطاني المفقود، دوم فيليبس، وبطاقة هوية رفيقه في نهر بالجزء الشرقي من البلاد. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T07:59+0000
2022-06-13T07:59+0000
2022-06-13T07:59+0000
أخبار البرازيل
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مكسيكو سيتي- سبوتنيك. وأفادت بوابة "جي 1" الإخبارية المحلية، بهذه التطورات في القضية اليوم الاثنين نقلا عن السلطات.وفُقد الصحفي البريطاني ورفيقه برنو بيريرا في الخامس من يونيو/ حزيران، أثناء مهمة صحفية بالقرب من بلدة أتالايا دو نورتي بينما كانا يسافران بالقارب.واحتجزت السلطات مواطنا محليا شوهد يسبح في النهر خلف قارب فيليبس، للاشتباه في تورطه في اختفاء الرجلين.وذكر أن الشخصين تلقيا تهديدات على خلفية تقاريرهما بشأن الصيد والتعدين غير القانوني وتهريب المخدرات في المنطقة.ونقل موقع "جي 1" عن مسؤولين في قوة تنفيذ القانون أنهم عثروا على حقيبة الظهر، ودفتر ملاحظات، وزوج من النعال، وبطاقة هوية بيريرا بالقرب من موقع عملية البحث في غابات الأمازون المطيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/إصابة-الرئيس-البرازيلي-الأسبق-لولا-بفيروس-كورونا-1063147491.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار البرازيل
الشرطة البرازيلية تعثر على متعلقات صحفي بريطاني مفقود
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عثرت الشرطة البرازيلية على حقيبة الظهر والمتعلقات الشخصية للصحفي البريطاني المفقود، دوم فيليبس، وبطاقة هوية رفيقه في نهر بالجزء الشرقي من البلاد.
مكسيكو سيتي- سبوتنيك. وأفادت بوابة "جي 1" الإخبارية المحلية، بهذه التطورات في القضية اليوم الاثنين نقلا عن السلطات.
وفُقد الصحفي البريطاني
ورفيقه برنو بيريرا في الخامس من يونيو/ حزيران، أثناء مهمة صحفية بالقرب من بلدة أتالايا دو نورتي بينما كانا يسافران بالقارب.
واحتجزت السلطات مواطنا محليا شوهد يسبح في النهر خلف قارب فيليبس، للاشتباه في تورطه في اختفاء الرجلين.
وذكر أن الشخصين تلقيا تهديدات على خلفية تقاريرهما بشأن الصيد والتعدين غير القانوني وتهريب المخدرات في المنطقة.
ونقل موقع "جي 1" عن مسؤولين في قوة تنفيذ القانون أنهم عثروا على حقيبة الظهر، ودفتر ملاحظات، وزوج من النعال، وبطاقة هوية بيريرا بالقرب من موقع عملية البحث في غابات الأمازون المطيرة.