https://arabic.sputniknews.com/20220613/الفصائل-والقوى-الفلسطينية-تصدر-بيانا-بشأن-التصعيد-الإسرائيلي-1063535328.html
الفصائل والقوى الفلسطينية تصدر بيانا بشأن التصعيد الإسرائيلي
الفصائل والقوى الفلسطينية تصدر بيانا بشأن التصعيد الإسرائيلي
اجتمعت الفصائل والقوى الفلسطينية في غزة لمناقشة التصعيد الإسرائيلي والتطورات الميدانية وتقييم ما تصفه بـ "العدوان والانتهاكات" التي تقوم بها إسرائيل وخاصة في... 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T17:19+0000
2022-06-13T17:19+0000
2022-06-13T17:19+0000
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أخبار إسرائيل اليوم
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جاء ذلك وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أشار إلى أن الاجتماع الطارئ الذي عقدته الفصائل والقوى الفلسطينية اليوم الاثنين، تناول أيضا الأوضاع الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.وقال البيان إن المجتمعين أشادوا بموقف المعتقلين والأسرى المضربين عن الطعام ووصفوهم بـ "الأبطال"، مؤكدين دعمهم بصورة كاملة وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.ودعت الفصائل والقوى الفلسطينية جميع الهيئات الحقوقية للتحرك بصورة عاجلة للضغط على إسرائيل ومطالبتها بإخلاء سبيل المعتقلين إداريا مع التشديد على حق الأسرى في تلقي العلاج.وقال البيان إن القوى والفصائل الفلسطينية تتابع ما يجري من عمليات استيطان ومصادرة للأراضي في القدس والأغوار والضفة الغربية، مؤكدة رفضها لما وصفته بـ "جرائم الإعدام الميداني والقتل بدم بارد" التي يتعرض لها الفلسطينيون.وشددت القوى الفلسطينية على رفضها محاولات الاحتلال للاستفراد بالفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، مؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن النفس وحق المقاومة للتصدي لاعتداءات وجرائم الاحتلال.ووجهت القوى الفلسطينية رسالة إلى الدول العربية وفي مقدمتها مصر بالتدخل من أجل وضع حد لسلوك الاحتلال في الضفة الغربية والقدس ووضع حد لمعاناة الأسرى المضربين عن الطعام.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/الفصائل-الفلسطينية-تدعو-إلى-الاستنفار-العام-لمواجهة-مسيرة-الأعلام-1062743538.html
https://arabic.sputniknews.com/20220507/الخارجية-الفلسطينية-ما-أعلنته-أمريكا-بشأن-مشاريع-الاستيطان-الإسرائيلية-الجديدة-غير-كاف-1061948435.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
الفصائل والقوى الفلسطينية تصدر بيانا بشأن التصعيد الإسرائيلي
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اجتمعت الفصائل والقوى الفلسطينية في غزة لمناقشة التصعيد الإسرائيلي والتطورات الميدانية وتقييم ما تصفه بـ "العدوان والانتهاكات" التي تقوم بها إسرائيل وخاصة في الضفة الغربية.
جاء ذلك وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أشار إلى أن الاجتماع الطارئ الذي عقدته الفصائل والقوى الفلسطينية اليوم الاثنين، تناول أيضا الأوضاع الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.
وقال البيان إن المجتمعين أشادوا بموقف المعتقلين والأسرى
المضربين عن الطعام ووصفوهم بـ "الأبطال"، مؤكدين دعمهم بصورة كاملة وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
ودعت الفصائل والقوى الفلسطينية جميع الهيئات الحقوقية للتحرك بصورة عاجلة للضغط على إسرائيل ومطالبتها بإخلاء سبيل المعتقلين إداريا مع التشديد على حق الأسرى في تلقي العلاج.
كما دعا البيان إلى اعتبار يوم الجمعة المقبل يوما للمواجهة الجماهيرية
المفتوحة مع الاحتلال على جميع محاور الاشتباك، على حد وصفه.
وقال البيان إن القوى والفصائل الفلسطينية تتابع ما يجري من عمليات استيطان ومصادرة للأراضي في القدس والأغوار والضفة الغربية، مؤكدة رفضها لما وصفته بـ "جرائم الإعدام الميداني والقتل بدم بارد" التي يتعرض لها الفلسطينيون.
وشددت القوى الفلسطينية على رفضها محاولات الاحتلال
للاستفراد بالفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، مؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن النفس وحق المقاومة للتصدي لاعتداءات وجرائم الاحتلال.
وقال البيان إن "المقاومة حق لا يمكن التخلي عنه بأي ثمن".
ووجهت القوى الفلسطينية رسالة إلى الدول العربية وفي مقدمتها مصر بالتدخل من أجل وضع حد لسلوك الاحتلال في الضفة الغربية والقدس ووضع حد لمعاناة الأسرى المضربين عن الطعام.