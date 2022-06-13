https://arabic.sputniknews.com/20220613/الكرملين-يحيل-طلب-دونيتسك-الدعم-بقوات-إضافية-إلى-وزارة-الدفاع-الروسية-1063541910.html
الكرملين يحيل طلب دونيتسك الدعم بقوات إضافية إلى وزارة الدفاع الروسية
الكرملين يحيل طلب دونيتسك الدعم بقوات إضافية إلى وزارة الدفاع الروسية
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الهدف من العملية العسكرية الروسية حماية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، منوها إلى إحالة طلب... 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T20:32+0000
2022-06-13T20:32+0000
2022-06-13T20:32+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1062647966_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_909abdea9d3f81891b303e261b043cff.jpg
وقال بيسكوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "بشكل عام، الهدف الرئيسي للعملية العسكرية الخاصة هو حماية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".وحول طلب رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشلين من روسيا الدعم بقوات إضافية على خلفية تصعيد كييف واستهداف مدنيين، أفاد بيسكوف بأنه أحال مسألة الدعم الإضافي إلى وزارة الدفاع الروسية.في وقت سابق، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن الجمهورية تطلب من روسيا "قوات تحالف إضافية" بسبب زيادة حالات قصف القوات الأوكرانية على دونيتسك.وتعرضت مراكز ومرافق مدنية في دونيتسك، لقصف أوكراني مكثف خلال الساعات الماضية، أسفر عن خسائر مادية وبشرية.وقال مقر الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك الشعبية، في بيان، إن حصيلة ضحايا القصف الأوكراني على المدينة بلغ 4 أشخاص بينهم طفل، وإصابة 22 مدنيا.وأضاف: "أسفر قصف الوحدات الأوكرانية المسلحة، اليوم، على دونيتسك عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفل، وإصابة 22 مدنيا".وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من الهجمات المتكررة التي تشنها كييف ضدهما.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/-القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بشكل-مكثف-والناس-تذهب-للملاجئ-1063526971.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1062647966_160:0:1867:1280_1920x0_80_0_0_9e04d5d6fecc8b460290c258ca149571.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
الكرملين يحيل طلب دونيتسك الدعم بقوات إضافية إلى وزارة الدفاع الروسية
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الهدف من العملية العسكرية الروسية حماية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، منوها إلى إحالة طلب دونيتسك الدعم بقوات إضافية إلى وزارة الدفاع الروسية.
وقال بيسكوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "بشكل عام، الهدف الرئيسي للعملية العسكرية الخاصة هو حماية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".
وحول طلب رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشلين من روسيا الدعم بقوات إضافية على خلفية تصعيد كييف واستهداف مدنيين، أفاد بيسكوف بأنه أحال مسألة الدعم الإضافي إلى وزارة الدفاع الروسية.
في وقت سابق، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن الجمهورية تطلب من روسيا "قوات تحالف إضافية" بسبب زيادة حالات قصف القوات الأوكرانية على دونيتسك.
وتعرضت مراكز ومرافق مدنية في دونيتسك، لقصف أوكراني مكثف خلال الساعات الماضية، أسفر عن خسائر مادية وبشرية.
وقال مقر الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك الشعبية، في بيان، إن حصيلة ضحايا القصف الأوكراني على المدينة بلغ 4 أشخاص بينهم طفل، وإصابة 22 مدنيا.
وأضاف: "أسفر قصف الوحدات الأوكرانية المسلحة، اليوم، على دونيتسك عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفل، وإصابة 22 مدنيا".
وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من الهجمات المتكررة التي تشنها كييف ضدهما.