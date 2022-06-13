https://arabic.sputniknews.com/20220613/المبعوث-الأمريكي-لترسيم-الحدود-يصل-إلى-بيروت-1063528799.html

المبعوث الأمريكي لترسيم الحدود يصل إلى بيروت

المبعوث الأمريكي لترسيم الحدود يصل إلى بيروت

وصل، اليوم الاثنين، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، المبعوث الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل السفير ​آموس هوكشتاين​. 13.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-13T14:39+0000

2022-06-13T14:39+0000

2022-06-13T14:39+0000

أخبار لبنان

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

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ووفقا لموقع النشرة، فقد وصل هوكشتاين إلى مطار بيروت لبدء نقاش حول أزمة الطاقة في البلاد وموضوع ترسيم الحدود.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت سابقا أنها "سترسل مبعوثًا إلى لبنان الأسبوع المقبل، لمناقشة أزمة الطاقة في البلاد، وتأكيد أمل واشنطن في أن تتمكن بيروت وإسرائيل من التوصل إلى قرار بشأن ترسيم حدودهما البحرية".وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية وساطة بين لبنان وإسرائيل عبر محادثات غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين وذلك في العام قبل الماضي 2020.ونقل موقع "الجديد" اللبناني، عن مصادر في قصر بعبدا الرئاسي تأكيدها تأجيل المشاورات النيابية حتى يلتقي الرئيس اللبناني ميشال عون بالمبعوث الأمريكي ​آموس هوكشتاين​، مشيرين إلى أن اللقاء تم تحديد موعده يوم الثلاثاء المقبل.

https://arabic.sputniknews.com/20220606/أمين-حطيط-إسرائيل-استفادت-من-ضبابية-هوكشتاين-في-مناوراته-الخبيثة-مع-لبنان--1063177914.html

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أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل