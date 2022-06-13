https://arabic.sputniknews.com/20220613/المبعوث-الأمريكي-لترسيم-الحدود-يصل-إلى-بيروت-1063528799.html
المبعوث الأمريكي لترسيم الحدود يصل إلى بيروت
المبعوث الأمريكي لترسيم الحدود يصل إلى بيروت
وصل، اليوم الاثنين، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، المبعوث الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل السفير آموس هوكشتاين. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T14:39+0000
2022-06-13T14:39+0000
2022-06-13T14:39+0000
أخبار لبنان
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
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ووفقا لموقع النشرة، فقد وصل هوكشتاين إلى مطار بيروت لبدء نقاش حول أزمة الطاقة في البلاد وموضوع ترسيم الحدود.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت سابقا أنها "سترسل مبعوثًا إلى لبنان الأسبوع المقبل، لمناقشة أزمة الطاقة في البلاد، وتأكيد أمل واشنطن في أن تتمكن بيروت وإسرائيل من التوصل إلى قرار بشأن ترسيم حدودهما البحرية".وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية وساطة بين لبنان وإسرائيل عبر محادثات غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين وذلك في العام قبل الماضي 2020.ونقل موقع "الجديد" اللبناني، عن مصادر في قصر بعبدا الرئاسي تأكيدها تأجيل المشاورات النيابية حتى يلتقي الرئيس اللبناني ميشال عون بالمبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين، مشيرين إلى أن اللقاء تم تحديد موعده يوم الثلاثاء المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/أمين-حطيط-إسرائيل-استفادت-من-ضبابية-هوكشتاين-في-مناوراته-الخبيثة-مع-لبنان--1063177914.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
المبعوث الأمريكي لترسيم الحدود يصل إلى بيروت
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وصل، اليوم الاثنين، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، المبعوث الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل السفير آموس هوكشتاين.
ووفقا لموقع النشرة،
فقد وصل هوكشتاين إلى مطار بيروت لبدء نقاش حول أزمة الطاقة في البلاد وموضوع ترسيم الحدود.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية
قد أعلنت سابقا أنها "سترسل مبعوثًا إلى لبنان الأسبوع المقبل، لمناقشة أزمة الطاقة في البلاد، وتأكيد أمل واشنطن في أن تتمكن بيروت وإسرائيل من التوصل إلى قرار بشأن ترسيم حدودهما البحرية".
ولفت البيان إلى أن "كبير مستشاري وزارة الخارجية لأمن الطاقة هاموس هوكشتاين، سيزور لبنان يومَي 13 و14 حزيران".
وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية وساطة بين لبنان وإسرائيل
عبر محادثات غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين وذلك في العام قبل الماضي 2020.
يشار إلى أن تقارير إعلامية كانت أكدت أن الاستشارات النيابية سيتم تأجيلها إلى ما بعد زيارة المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين إلى لبنان.
ونقل موقع "الجديد" اللبناني، عن مصادر في قصر بعبدا الرئاسي تأكيدها تأجيل
المشاورات النيابية حتى يلتقي الرئيس اللبناني ميشال عون بالمبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين، مشيرين إلى أن اللقاء تم تحديد موعده يوم الثلاثاء المقبل.