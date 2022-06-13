https://arabic.sputniknews.com/20220613/المكسيك-تصدر-حوالي-7-آلاف-وثيقة-عبور-لمهاجرين-غير-نظاميين-جنوب-البلاد-1063504879.html

المكسيك تصدر حوالي 7 آلاف وثيقة عبور لمهاجرين غير نظاميين جنوب البلاد

المكسيك تصدر حوالي 7 آلاف وثيقة عبور لمهاجرين غير نظاميين جنوب البلاد

أفاد المعهد الوطني للهجرة، أمس الأحد، بأن مصالحه في المناطق الجنوبية للمكسيك أصدرت حوالي 7 آلاف وثيقة عبور لمهاجرين غير نظاميين. 13.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-13T02:35+0000

2022-06-13T02:35+0000

2022-06-13T02:35+0000

أخبار المكسيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103632/25/1036322547_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_f86248e41f50388b2ba65b51d568322e.jpg

وأوضح المعهد، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع قافلة الهجرة التي انطلقت من ولاية تشياباس جنوب المكسيك غداة انعقاد قمة الأمريكيتين في لوس أنجلوس.وأبرز المعهد الحكومي، أن العملية هي نتيجة اتفاق مع المسؤولين عن تنظيم القافلة لحثهم على العودة إلى مخيمات اللاجئين في تاباتشولا بتشياباس، وللسماح لهم بالبقاء في المكسيك بطريقة قانونية حتى تسوية أوضاعهم.ولم يحدد المعهد المكسيكي المتخصص نوعية الوثائق الممنوحة للمهاجرين، لكنه أشار إلى تقديم شهادات تمتد لشهر أو شهرين لمغادرة البلاد أو بدء إجراءات تسوية أوضاعهم في المكسيك.وغادرت قافلة المهاجرين بلدة تاباتشولا الجنوبية، الاثنين الماضي، لكنها افترقت يوم الخميس عندما اجتمع زعماء المنطقة في لوس أنجلوس في قمة الأمريكيتين لمناقشة الهجرة وقضايا أخرى.وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء آخرون في نصف الكرة الغربي، الجمعة، عن "خارطة طريق" لدعم الدول التي تستضيف أعدادا كبيرة من المهاجرين واللاجئين.ومنذ أكتوبر الماضي فرقت السلطات المكسيكية قوافل أخرى تعرض نقل المهاجرين إلى مدن أخرى، حيث يمكنهم تقنين وضعهم بسرعة أكبر، وكان الهدف تخفيف الضغط الذي يمارسه المهاجرون في جنوب البلاد.

https://arabic.sputniknews.com/20220606/المكسيك-تعتقل-أزيد-من-77-ألف-مهاجر-غير-نظامي-فى-الربع-الأول-من-2022-1063147596.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار المكسيك