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المكسيك تصدر حوالي 7 آلاف وثيقة عبور لمهاجرين غير نظاميين جنوب البلاد
المكسيك تصدر حوالي 7 آلاف وثيقة عبور لمهاجرين غير نظاميين جنوب البلاد
أفاد المعهد الوطني للهجرة، أمس الأحد، بأن مصالحه في المناطق الجنوبية للمكسيك أصدرت حوالي 7 آلاف وثيقة عبور لمهاجرين غير نظاميين. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T02:35+0000
2022-06-13T02:35+0000
أخبار المكسيك
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وأوضح المعهد، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع قافلة الهجرة التي انطلقت من ولاية تشياباس جنوب المكسيك غداة انعقاد قمة الأمريكيتين في لوس أنجلوس.وأبرز المعهد الحكومي، أن العملية هي نتيجة اتفاق مع المسؤولين عن تنظيم القافلة لحثهم على العودة إلى مخيمات اللاجئين في تاباتشولا بتشياباس، وللسماح لهم بالبقاء في المكسيك بطريقة قانونية حتى تسوية أوضاعهم.ولم يحدد المعهد المكسيكي المتخصص نوعية الوثائق الممنوحة للمهاجرين، لكنه أشار إلى تقديم شهادات تمتد لشهر أو شهرين لمغادرة البلاد أو بدء إجراءات تسوية أوضاعهم في المكسيك.وغادرت قافلة المهاجرين بلدة تاباتشولا الجنوبية، الاثنين الماضي، لكنها افترقت يوم الخميس عندما اجتمع زعماء المنطقة في لوس أنجلوس في قمة الأمريكيتين لمناقشة الهجرة وقضايا أخرى.وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء آخرون في نصف الكرة الغربي، الجمعة، عن "خارطة طريق" لدعم الدول التي تستضيف أعدادا كبيرة من المهاجرين واللاجئين.ومنذ أكتوبر الماضي فرقت السلطات المكسيكية قوافل أخرى تعرض نقل المهاجرين إلى مدن أخرى، حيث يمكنهم تقنين وضعهم بسرعة أكبر، وكان الهدف تخفيف الضغط الذي يمارسه المهاجرون في جنوب البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/المكسيك-تعتقل-أزيد-من-77-ألف-مهاجر-غير-نظامي-فى-الربع-الأول-من-2022-1063147596.html
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أخبار المكسيك

المكسيك تصدر حوالي 7 آلاف وثيقة عبور لمهاجرين غير نظاميين جنوب البلاد

02:35 GMT 13.06.2022
© AFP 2022 / Pedro Pardoقافلة من المهاجرين يتجهون من المكسيك إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
قافلة من المهاجرين يتجهون من المكسيك إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© AFP 2022 / Pedro Pardo
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أفاد المعهد الوطني للهجرة، أمس الأحد، بأن مصالحه في المناطق الجنوبية للمكسيك أصدرت حوالي 7 آلاف وثيقة عبور لمهاجرين غير نظاميين.
وأوضح المعهد، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع قافلة الهجرة التي انطلقت من ولاية تشياباس جنوب المكسيك غداة انعقاد قمة الأمريكيتين في لوس أنجلوس.
وأبرز المعهد الحكومي، أن العملية هي نتيجة اتفاق مع المسؤولين عن تنظيم القافلة لحثهم على العودة إلى مخيمات اللاجئين في تاباتشولا بتشياباس، وللسماح لهم بالبقاء في المكسيك بطريقة قانونية حتى تسوية أوضاعهم.
ولم يحدد المعهد المكسيكي المتخصص نوعية الوثائق الممنوحة للمهاجرين، لكنه أشار إلى تقديم شهادات تمتد لشهر أو شهرين لمغادرة البلاد أو بدء إجراءات تسوية أوضاعهم في المكسيك.
قافلة من المهاجرين على حدود المكسيك و غواتيمالا، يتجهون إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
المكسيك تعتقل أكثر من 77 ألف مهاجر غير نظامي في الربع الأول من 2022
6 يونيو, 03:27 GMT
وغادرت قافلة المهاجرين بلدة تاباتشولا الجنوبية، الاثنين الماضي، لكنها افترقت يوم الخميس عندما اجتمع زعماء المنطقة في لوس أنجلوس في قمة الأمريكيتين لمناقشة الهجرة وقضايا أخرى.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء آخرون في نصف الكرة الغربي، الجمعة، عن "خارطة طريق" لدعم الدول التي تستضيف أعدادا كبيرة من المهاجرين واللاجئين.
ومنذ أكتوبر الماضي فرقت السلطات المكسيكية قوافل أخرى تعرض نقل المهاجرين إلى مدن أخرى، حيث يمكنهم تقنين وضعهم بسرعة أكبر، وكان الهدف تخفيف الضغط الذي يمارسه المهاجرون في جنوب البلاد.
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