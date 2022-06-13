https://arabic.sputniknews.com/20220613/النائبة-الديمقراطية-كورتيز-ترفض-الالتزام-بدعم-بايدن-في-انتخابات-2024-1063521314.html

النائبة الديمقراطية كورتيز ترفض الالتزام بدعم بايدن في انتخابات 2024

النائبة الديمقراطية كورتيز ترفض الالتزام بدعم بايدن في انتخابات 2024

رفضت النائبة الأمريكية في الحزب الديمقراطي، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، الالتزام بدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، في انتخابات الرئاسة لعام 2024، وصرحت قائلة... 13.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-13T12:17+0000

2022-06-13T12:17+0000

2022-06-13T12:17+0000

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقالت كورتيز، وهي ديمقراطية تتمتع بقدر كبير من التأثير على الجناح التقدمي للحزب، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: وعندما سألتها مذيعة الشبكة، دانا باش، إذا كان ردها ليس "ليس نعم" على دعم بايدن في انتخابات 2024، ردت أصغر عضوة في الكونغرس الأمريكي: "يجب أن نؤيد عندما نصل إلى ذلك، لكنني أعتقد أن الرئيس كان يقوم بعمل جيد للغاية حتى الآن، وكما تعلمين، هل ينبغي أن يرشح نفسه مرة أخرى، أعتقد أنني، كما تعلمين، أعتقد... سوف نلقي نظرة بشأن هذا".وتابعت: "لكن في الوقت الحالي، نحتاج إلى التركيز على الفوز بأغلبية بدلا من الانتخابات الرئاسية"، في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي المنعقدة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وكان البيت الأبيض قال العام الماضي إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المحسوب على الحزب الديمقراطي، يعتزم الترشح لإعادة انتخابه في عام 2024، وذلك بعد تقرير يشير إلى أنه وموظفيه يحاولون تهدئة المخاوف بشأن آفاقه السياسية المستقبلية.

https://arabic.sputniknews.com/20220612/وسائل-إعلام-تدحض-زعم-بايدن-بأن-أمريكا-تمتلك-الاقتصاد-الأسرع-نموا-في-العالم-1063471337.html

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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم