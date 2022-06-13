عربي
إسرائيل تدعو رعاياها إلى مغادرة تركيا على الفور
https://arabic.sputniknews.com/20220613/النائبة-الديمقراطية-كورتيز-ترفض-الالتزام-بدعم-بايدن-في-انتخابات-2024-1063521314.html
النائبة الديمقراطية كورتيز ترفض الالتزام بدعم بايدن في انتخابات 2024
النائبة الديمقراطية كورتيز ترفض الالتزام بدعم بايدن في انتخابات 2024
رفضت النائبة الأمريكية في الحزب الديمقراطي، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، الالتزام بدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، في انتخابات الرئاسة لعام 2024، وصرحت قائلة... 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T12:17+0000
2022-06-13T12:17+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1050150015_0:24:1447:838_1920x0_80_0_0_f98c8a0b90e69163a7d540b95bea6021.jpg
وقالت كورتيز، وهي ديمقراطية تتمتع بقدر كبير من التأثير على الجناح التقدمي للحزب، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: وعندما سألتها مذيعة الشبكة، دانا باش، إذا كان ردها ليس "ليس نعم" على دعم بايدن في انتخابات 2024، ردت أصغر عضوة في الكونغرس الأمريكي: "يجب أن نؤيد عندما نصل إلى ذلك، لكنني أعتقد أن الرئيس كان يقوم بعمل جيد للغاية حتى الآن، وكما تعلمين، هل ينبغي أن يرشح نفسه مرة أخرى، أعتقد أنني، كما تعلمين، أعتقد... سوف نلقي نظرة بشأن هذا".وتابعت: "لكن في الوقت الحالي، نحتاج إلى التركيز على الفوز بأغلبية بدلا من الانتخابات الرئاسية"، في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي المنعقدة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وكان البيت الأبيض قال العام الماضي إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المحسوب على الحزب الديمقراطي، يعتزم الترشح لإعادة انتخابه في عام 2024، وذلك بعد تقرير يشير إلى أنه وموظفيه يحاولون تهدئة المخاوف بشأن آفاقه السياسية المستقبلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/وسائل-إعلام-تدحض-زعم-بايدن-بأن-أمريكا-تمتلك-الاقتصاد-الأسرع-نموا-في-العالم-1063471337.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1050150015_3:0:1288:964_1920x0_80_0_0_2d0ad2f647381fa60e76dfb9b5eeed85.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

النائبة الديمقراطية كورتيز ترفض الالتزام بدعم بايدن في انتخابات 2024

12:17 GMT 13.06.2022
© AFP 2022 / DREW ANGERERالعضوة في الكونغرس الأمريكي، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز
العضوة في الكونغرس الأمريكي، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
العضوة في الكونغرس الأمريكي، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز
© AFP 2022 / DREW ANGERER
تابعنا عبرTelegram
رفضت النائبة الأمريكية في الحزب الديمقراطي، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، الالتزام بدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، في انتخابات الرئاسة لعام 2024، وصرحت قائلة: "سنعبر ذلك الجير عندما نصل إليه".
وقالت كورتيز، وهي ديمقراطية تتمتع بقدر كبير من التأثير على الجناح التقدمي للحزب، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية:
"أعتقد أنه إذا كان لدى الرئيس رؤية، فهذا شيء بالتأكيد نحن جميعًا على استعداد لفحصه عندما يحين الوقت".
وعندما سألتها مذيعة الشبكة، دانا باش، إذا كان ردها ليس "ليس نعم" على دعم بايدن في انتخابات 2024، ردت أصغر عضوة في الكونغرس الأمريكي: "يجب أن نؤيد عندما نصل إلى ذلك، لكنني أعتقد أن الرئيس كان يقوم بعمل جيد للغاية حتى الآن، وكما تعلمين، هل ينبغي أن يرشح نفسه مرة أخرى، أعتقد أنني، كما تعلمين، أعتقد... سوف نلقي نظرة بشأن هذا".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مقابلة مع مقدم البرامج الساخر، جيمي كيمل، 8 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
وسائل إعلام تدحض زعم بايدن بأن أمريكا تمتلك "الاقتصاد الأسرع نموا في العالم"‏
أمس, 09:47 GMT
وتابعت: "لكن في الوقت الحالي، نحتاج إلى التركيز على الفوز بأغلبية بدلا من الانتخابات الرئاسية"، في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي المنعقدة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وكان البيت الأبيض قال العام الماضي إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المحسوب على الحزب الديمقراطي، يعتزم الترشح لإعادة انتخابه في عام 2024، وذلك بعد تقرير يشير إلى أنه وموظفيه يحاولون تهدئة المخاوف بشأن آفاقه السياسية المستقبلية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие НМ ЛНР разгружают гуманитарную помощь для жителей Трехизбенки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала