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https://arabic.sputniknews.com/20220613/الناتو-نعمل-على-حل-خلافات-تركيا-مع-فنلندا-والسويد-في-أقرب-وقت-1063530157.html
"الناتو": نعمل على حل خلافات تركيا مع فنلندا والسويد في أقرب وقت
"الناتو": نعمل على حل خلافات تركيا مع فنلندا والسويد في أقرب وقت
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، إن "الناتو" يهدف إلى حل الصعوبات في علاقات تركيا مع فنلندا والسويد في أقرب وقت ممكن. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T14:59+0000
2022-06-13T14:59+0000
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موسكو- سبوتنيك. وذكر ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون: "الهدف هو حل هذه القضايا في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من الترحيب بفنلندا والسويد كعضوين كاملين".وأضاف: "لذلك نحن نعمل بجد ونشاط بشأن هذه القضايا من خلال المشاورات الوثيقة مع ستوكهولم ومع هلسنكي وخارج المسار مع تركيا حليفتنا في الناتو".في 18 مايو/ أيار، قدمت فنلندا والسويد طلبيهما للانضمام إلى "الناتو"، وتخلتا عن عقود من الحياد بدعوى "التحول في الوضع الأمني ​​في أوروبا التي مزقتها الأزمة الأوكرانية".ومع ذلك، منعت تركيا عملية مراجعة طلبي انضمام البلدين، بسبب دعم فنلندا والسويد الطويل الأمد لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا كمنظمة إرهابية.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/رئيسة-وزراء-السويد-نتعامل-بجدية-كبيرة-فيما-يتعلق-بمخاوف-تركيا-وهناك-حوار-ثنائي-وثلاثي-معها-1063527034.html
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أخبار أوكرانيا, الناتو, أخبار تركيا اليوم, السويد

"الناتو": نعمل على حل خلافات تركيا مع فنلندا والسويد في أقرب وقت

14:59 GMT 13.06.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الذهاب إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، إن "الناتو" يهدف إلى حل الصعوبات في علاقات تركيا مع فنلندا والسويد في أقرب وقت ممكن.
موسكو- سبوتنيك. وذكر ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون: "الهدف هو حل هذه القضايا في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من الترحيب بفنلندا والسويد كعضوين كاملين".
وأضاف: "لذلك نحن نعمل بجد ونشاط بشأن هذه القضايا من خلال المشاورات الوثيقة مع ستوكهولم ومع هلسنكي وخارج المسار مع تركيا حليفتنا في الناتو".
رئيسة وزراء السويد، ماجدالينا أندرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
رئيسة وزراء السويد: نتعامل بجدية كبيرة فيما يتعلق بمخاوف تركيا وهناك حوار ثنائي وثلاثي معها
14:09 GMT
في 18 مايو/ أيار، قدمت فنلندا والسويد طلبيهما للانضمام إلى "الناتو"، وتخلتا عن عقود من الحياد بدعوى "التحول في الوضع الأمني ​​في أوروبا التي مزقتها الأزمة الأوكرانية".
ومع ذلك، منعت تركيا عملية مراجعة طلبي انضمام البلدين، بسبب دعم فنلندا والسويد الطويل الأمد لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا كمنظمة إرهابية.
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