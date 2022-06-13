https://arabic.sputniknews.com/20220613/الناتو-نعمل-على-حل-خلافات-تركيا-مع-فنلندا-والسويد-في-أقرب-وقت-1063530157.html
"الناتو": نعمل على حل خلافات تركيا مع فنلندا والسويد في أقرب وقت
"الناتو": نعمل على حل خلافات تركيا مع فنلندا والسويد في أقرب وقت
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، إن "الناتو" يهدف إلى حل الصعوبات في علاقات تركيا مع فنلندا والسويد في أقرب وقت ممكن. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T14:59+0000
2022-06-13T14:59+0000
2022-06-13T14:59+0000
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موسكو- سبوتنيك. وذكر ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون: "الهدف هو حل هذه القضايا في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من الترحيب بفنلندا والسويد كعضوين كاملين".وأضاف: "لذلك نحن نعمل بجد ونشاط بشأن هذه القضايا من خلال المشاورات الوثيقة مع ستوكهولم ومع هلسنكي وخارج المسار مع تركيا حليفتنا في الناتو".في 18 مايو/ أيار، قدمت فنلندا والسويد طلبيهما للانضمام إلى "الناتو"، وتخلتا عن عقود من الحياد بدعوى "التحول في الوضع الأمني في أوروبا التي مزقتها الأزمة الأوكرانية".ومع ذلك، منعت تركيا عملية مراجعة طلبي انضمام البلدين، بسبب دعم فنلندا والسويد الطويل الأمد لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا كمنظمة إرهابية.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/رئيسة-وزراء-السويد-نتعامل-بجدية-كبيرة-فيما-يتعلق-بمخاوف-تركيا-وهناك-حوار-ثنائي-وثلاثي-معها-1063527034.html
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أخبار أوكرانيا, الناتو, أخبار تركيا اليوم, السويد
"الناتو": نعمل على حل خلافات تركيا مع فنلندا والسويد في أقرب وقت
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، إن "الناتو" يهدف إلى حل الصعوبات في علاقات تركيا مع فنلندا والسويد في أقرب وقت ممكن.
موسكو- سبوتنيك
. وذكر ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون: "الهدف هو حل هذه القضايا في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من الترحيب بفنلندا والسويد كعضوين كاملين".
وأضاف: "لذلك نحن نعمل بجد ونشاط بشأن هذه القضايا من خلال المشاورات الوثيقة مع ستوكهولم ومع هلسنكي وخارج المسار مع تركيا حليفتنا في الناتو".
في 18 مايو/ أيار، قدمت فنلندا والسويد طلبيهما للانضمام إلى "الناتو"، وتخلتا عن عقود من الحياد بدعوى "التحول في الوضع الأمني في أوروبا التي مزقتها الأزمة الأوكرانية".
ومع ذلك، منعت تركيا
عملية مراجعة طلبي انضمام البلدين، بسبب دعم فنلندا والسويد الطويل الأمد لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا كمنظمة إرهابية.