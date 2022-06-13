https://arabic.sputniknews.com/20220613/انخفاض-جماعي-لأسواق-الأسهم-العالمية-وسط-مخاوف-من-ركود-اقتصادي-1063520109.html
انخفاض جماعي لأسواق الأسهم العالمية وسط مخاوف من ركود اقتصادي
انخفاض جماعي لأسواق الأسهم العالمية وسط مخاوف من ركود اقتصادي
تشهد أسواق الأسهم العالمية، اليوم الاثنين، انخفاضا حادا بعد أن أعادت قراءة التضخم في الولايات المتحدة لشهر مايو/ أيار، إثارة المخاوف من أن البنوك المركزية... 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T11:56+0000
2022-06-13T11:56+0000
2022-06-13T11:56+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101700/11/1017001100_0:207:4000:2457_1920x0_80_0_0_50b4ce1022ffa6564c4e4ff68be89ef7.jpg
جاء تقرير مؤشر أسعار المستهلكين المرتقب يوم الجمعة أعلى من المتوقع عند 8.6% سنويا، مما عزز مخاوف السوق من أن الإجراءات التي يتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى قد تدفع الاقتصاد إلى الركود.سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الولايات المتحدة أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ يناير/ كانون الثاني بنهاية جلسة يوم الجمعة، وتشير العقود الآجلة إلى مزيد من الخسائر في وول ستريت عندما تبدأ جلسة اليوم الاثنين، بحسب "سي إن بي سي".تراجعت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ اليوم الاثنين، حيث انخفض مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ، ومؤشر "نيكي 225" الياباني، و"كوسبي" في كوريا الجنوبية، بأكثر من 3%.تراجعت الأسهم الأوروبية أيضا في التعاملات المبكرة، مع هبوط مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 2%، حيث سيطر اللون الأحمر على الأصول الخطرة عالميا.في غضون ذلك، سجل سعر سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين أعلى مستوى له منذ عام 2007 صباح يوم الاثنين واقترب من الانعكاس مع سعر فائدة قياسي للسندات آجل 10 سنوات، الأمر الذي ينظر إليه الكثيرون على أنه علامة على ركود وشيك.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/بيتكوين-تنخفض-دون-25-ألف-دولار-والسوق-يخسر-150-مليارا-من-قيمته-1063518628.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101700/11/1017001100_226:0:3775:2662_1920x0_80_0_0_da6e57ee81d68d2b18232fc8f8f3859c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
انخفاض جماعي لأسواق الأسهم العالمية وسط مخاوف من ركود اقتصادي
تابعنا عبر
تشهد أسواق الأسهم العالمية، اليوم الاثنين، انخفاضا حادا بعد أن أعادت قراءة التضخم في الولايات المتحدة لشهر مايو/ أيار، إثارة المخاوف من أن البنوك المركزية ستضطر إلى تشديد السياسة النقدية بشكل صارم.
جاء تقرير مؤشر أسعار المستهلكين المرتقب يوم الجمعة أعلى من المتوقع عند 8.6% سنويا، مما عزز مخاوف السوق من أن الإجراءات التي يتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى قد تدفع الاقتصاد إلى الركود
.
سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الولايات المتحدة أكبر انخفاض أسبوعي
لها منذ يناير/ كانون الثاني بنهاية جلسة يوم الجمعة، وتشير العقود الآجلة إلى مزيد من الخسائر في وول ستريت عندما تبدأ جلسة اليوم الاثنين، بحسب "سي إن بي سي".
تراجعت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ اليوم الاثنين، حيث انخفض مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ، ومؤشر "نيكي 225" الياباني، و"كوسبي" في كوريا الجنوبية، بأكثر من 3%.
تراجعت الأسهم الأوروبية أيضا في التعاملات المبكرة، مع هبوط مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 2%، حيث سيطر اللون الأحمر على الأصول الخطرة عالميا.
في غضون ذلك، سجل سعر سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين أعلى مستوى له منذ عام 2007 صباح يوم الاثنين واقترب من الانعكاس مع سعر فائدة قياسي للسندات آجل 10 سنوات، الأمر الذي ينظر إليه الكثيرون على أنه علامة على ركود وشيك.