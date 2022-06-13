https://arabic.sputniknews.com/20220613/بايدن-سيتوجه-إلى-السعودية-الشهر-المقبل-والأجندة-تتضمن-لقاء-مع-ولي-العهد-بن-سلمان-1063504621.html

بايدن سيتوجه إلى السعودية الشهر المقبل والأجندة تتضمن لقاء مع ولي العهد بن سلمان

بايدن سيتوجه إلى السعودية الشهر المقبل والأجندة تتضمن لقاء مع ولي العهد بن سلمان

كشف مسؤولان أمريكيان، أن الرئيس جو بايدن يخطط للذهاب إلى السعودية الشهر المقبل، في إطار جولة إقليمية تتضمن أيضا إسرائيل، حيث سيعقد خلال أجندة الزيارة إلى... 13.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-13T01:19+0000

2022-06-13T01:19+0000

2022-06-13T01:19+0000

جو بايدن

ولي العهد محمد بن سلمان

أخبار السعودية اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1062680452_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a1900aa4a39386061dc7d5756d07cc98.jpg

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين اثنين على اطلاع مباشر ببرنامج الزيارة، أن بايدن سوف يتوجه إلى السعودية الشهر المقبل، ضمن رحلة واسعة للمنطقة، تتضمن نقطة توقف في إسرائيل.وأوضح أحد المسؤولين أن الأجندة الحالية تتضمن لقاء بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.وبين المسؤولين للصحيفة، أن البيت الأبيض يخطط للإعلان عن هذه الرحلة خلال الأسبوع الجاري.وتأتي الزيارة، في وقت يشهد تحركات أمريكية من أجل العثور على بديل للغاز والنفط الروسي لتزويد أوروبا، في ظل حملة المقاطعة التي تقودها الولايات المتحدة، للوقود الروسي، بعد العمليىة العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.كما تشكل الزيارة، تحولا محتملا في موقف الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، تجاه السعودية، لاسيما وأنه وعد بـ "نبذ" الرياض، نتيجة مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018.وكانت الإدارة الأمريكية الحالية، قد نشرت تقريرا استخباراتيا السنة الماضية، اتهمت فيه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مباشرة بالتخطيط لقتل خاشقجي، بحسب ما نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.وفي 25 مايو/آيار الماضي، كشف موقع "والا" الإسرائيلي، أن كبار مستشاري الرئيس الأمريكي، وصلوا إلى الرياض تمهيدا لزيارة الرئيس جو بايدن، إلى المملكة، بعد زيارته المرتقبة إلى إسرائيل، نهاية يونيو/حزيران المقبل.وقال الموقع إن من بين الأمور التي سيناقشها مستشارو بايدن مع المسؤولين السعوديين هو "مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

https://arabic.sputniknews.com/20220612/إعلام-بايدن-يزور-إسرائيل-في-14-يوليو-1063501427.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

جو بايدن, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار السعودية اليوم