https://arabic.sputniknews.com/20220613/بايدن-سيتوجه-إلى-السعودية-الشهر-المقبل-والأجندة-تتضمن-لقاء-مع-ولي-العهد-بن-سلمان-1063504621.html
بايدن سيتوجه إلى السعودية الشهر المقبل والأجندة تتضمن لقاء مع ولي العهد بن سلمان
بايدن سيتوجه إلى السعودية الشهر المقبل والأجندة تتضمن لقاء مع ولي العهد بن سلمان
كشف مسؤولان أمريكيان، أن الرئيس جو بايدن يخطط للذهاب إلى السعودية الشهر المقبل، في إطار جولة إقليمية تتضمن أيضا إسرائيل، حيث سيعقد خلال أجندة الزيارة إلى... 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T01:19+0000
2022-06-13T01:19+0000
2022-06-13T01:19+0000
جو بايدن
ولي العهد محمد بن سلمان
أخبار السعودية اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين اثنين على اطلاع مباشر ببرنامج الزيارة، أن بايدن سوف يتوجه إلى السعودية الشهر المقبل، ضمن رحلة واسعة للمنطقة، تتضمن نقطة توقف في إسرائيل.وأوضح أحد المسؤولين أن الأجندة الحالية تتضمن لقاء بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.وبين المسؤولين للصحيفة، أن البيت الأبيض يخطط للإعلان عن هذه الرحلة خلال الأسبوع الجاري.وتأتي الزيارة، في وقت يشهد تحركات أمريكية من أجل العثور على بديل للغاز والنفط الروسي لتزويد أوروبا، في ظل حملة المقاطعة التي تقودها الولايات المتحدة، للوقود الروسي، بعد العمليىة العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.كما تشكل الزيارة، تحولا محتملا في موقف الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، تجاه السعودية، لاسيما وأنه وعد بـ "نبذ" الرياض، نتيجة مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018.وكانت الإدارة الأمريكية الحالية، قد نشرت تقريرا استخباراتيا السنة الماضية، اتهمت فيه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مباشرة بالتخطيط لقتل خاشقجي، بحسب ما نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.وفي 25 مايو/آيار الماضي، كشف موقع "والا" الإسرائيلي، أن كبار مستشاري الرئيس الأمريكي، وصلوا إلى الرياض تمهيدا لزيارة الرئيس جو بايدن، إلى المملكة، بعد زيارته المرتقبة إلى إسرائيل، نهاية يونيو/حزيران المقبل.وقال الموقع إن من بين الأمور التي سيناقشها مستشارو بايدن مع المسؤولين السعوديين هو "مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل".
https://arabic.sputniknews.com/20220612/إعلام-بايدن-يزور-إسرائيل-في-14-يوليو-1063501427.html
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جو بايدن, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار السعودية اليوم
بايدن سيتوجه إلى السعودية الشهر المقبل والأجندة تتضمن لقاء مع ولي العهد بن سلمان
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كشف مسؤولان أمريكيان، أن الرئيس جو بايدن يخطط للذهاب إلى السعودية الشهر المقبل، في إطار جولة إقليمية تتضمن أيضا إسرائيل، حيث سيعقد خلال أجندة الزيارة إلى الرياض لقاء مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين اثنين على اطلاع مباشر ببرنامج الزيارة، أن بايدن سوف يتوجه إلى السعودية الشهر المقبل، ضمن رحلة واسعة للمنطقة، تتضمن نقطة توقف في إسرائيل.
وبين المسؤولين للصحيفة، أن البيت الأبيض يخطط للإعلان عن هذه الرحلة خلال الأسبوع الجاري.
وتأتي الزيارة، في وقت يشهد تحركات أمريكية من أجل العثور على بديل للغاز والنفط الروسي لتزويد أوروبا، في ظل حملة المقاطعة التي تقودها الولايات المتحدة، للوقود الروسي، بعد العمليىة العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
كما تشكل الزيارة، تحولا محتملا في موقف الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، تجاه السعودية، لاسيما وأنه وعد بـ "نبذ" الرياض، نتيجة مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018.
وكانت الإدارة الأمريكية الحالية، قد نشرت تقريرا استخباراتيا السنة الماضية، اتهمت فيه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مباشرة بالتخطيط لقتل خاشقجي، بحسب ما نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وفي 25 مايو/آيار الماضي، كشف موقع "والا" الإسرائيلي، أن كبار مستشاري الرئيس الأمريكي، وصلوا إلى الرياض تمهيدا لزيارة الرئيس جو بايدن، إلى المملكة، بعد زيارته المرتقبة إلى إسرائيل، نهاية يونيو/حزيران المقبل.
وقال الموقع إن من بين الأمور التي سيناقشها مستشارو بايدن مع المسؤولين السعوديين هو "مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل".