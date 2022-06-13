https://arabic.sputniknews.com/20220613/بكين-السعودية-والصين-شريكان-جيدان-يثقان-ببعضهما-البعض-1063517343.html
بكين: السعودية والصين شريكان جيدان يثقان ببعضهما البعض
بكين: السعودية والصين شريكان جيدان يثقان ببعضهما البعض
بحث وزير الدفاع الصيني، وي فينغ، مع مسؤولين من المملكة العربية السعودية، علاقات التعاون الدفاعية، على هامش قمة الأمن الآسيوي "حوار شانغريلا" الـ19، المنعقدة في... 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T11:10+0000
2022-06-13T11:10+0000
2022-06-13T11:10+0000
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وأعلنت وزارة الدفاع السعودية على "تويتر" عن لقاء جرى بين وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، الدكتور خالد بن حسين البياري، ووزير الدفاع الصيني، في سنغافورة لبحث علاقات التعاون العسكرية.وعلقت القنصلية الصينية في جدة على اللقاء بأن "الصين والسعودية تعمقان الثقة السياسية المتبادلة بينهما وتوسعان التعاون في مختلف المجالات".وشددت القنصلية على أن "السعودية والصين صديقان وشريكان جيدان يثقان في بعضهما البعض، ويتشاركان المنافع المتبادلة ويتطوران معا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, الصين, العالم, العالم العربي
بكين: السعودية والصين شريكان جيدان يثقان ببعضهما البعض
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بحث وزير الدفاع الصيني، وي فينغ، مع مسؤولين من المملكة العربية السعودية، علاقات التعاون الدفاعية، على هامش قمة الأمن الآسيوي "حوار شانغريلا" الـ19، المنعقدة في سنغافورة.
وأعلنت وزارة الدفاع السعودية على "تويتر" عن لقاء جرى بين وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، الدكتور خالد بن حسين البياري، ووزير الدفاع الصيني، في سنغافورة لبحث علاقات التعاون العسكرية.
وعلقت القنصلية الصينية في جدة على اللقاء بأن "الصين والسعودية تعمقان الثقة السياسية المتبادلة بينهما وتوسعان التعاون في مختلف المجالات".
وشددت القنصلية على أن "السعودية والصين صديقان وشريكان جيدان يثقان في بعضهما البعض، ويتشاركان المنافع المتبادلة ويتطوران معا".