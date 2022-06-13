https://arabic.sputniknews.com/20220613/بلومبرغ-تكشف-العواقب-الوخيمة-لانضمام-أوكرانيا-للاتحاد-الأوروبي-1063508000.html
"بلومبرغ" تكشف العواقب الوخيمة لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
"بلومبرغ" تكشف العواقب الوخيمة لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
أشار تقرير إعلامي إلى المشاكل التي ستحدث في الاتحاد الأوروبي في حال انضمت أوكرانيا للاتحاد. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T07:23+0000
2022-06-13T07:23+0000
2022-06-13T07:23+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" لكاتبه أندرياس كلوث، فإن الاتحاد قد يتعرض للانهيار والتفكك، وقال كلوث:ووصف الكاتب التسرع بضم هذه الدول بالفكرة السيئة، حيث تعتبر قطاعات الاقتصاد والنظام القضائي والمؤسسات الأخرى في هذه البلدان غير مستعدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.وخلص المنشور إلى أن الانضمام يستغرق سنوات أو عقودا، يجب خلالها على الدول المتقدمة بطلبات اعتماد جميع قوانين الاتحاد، ولكن بمجرد دخولها، لن تتمكن بروكسل من استبعادها. هذا ويذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقع طلبا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 28 فبراير/شباط، وفي مايو/أيار تلقت المفوضية الأوروبية استبيانا كاملا من كييف لبدء المفاوضات حول ذلك. وبحسب رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، فإن المفوضية تقوم الآن بأخذ رأي خبراء الدول الأعضاء في الاتحاد.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي
"بلومبرغ" تكشف العواقب الوخيمة لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
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أشار تقرير إعلامي إلى المشاكل التي ستحدث في الاتحاد الأوروبي في حال انضمت أوكرانيا للاتحاد.
وبحسب تقرير نشرته
وكالة "بلومبرغ" لكاتبه أندرياس كلوث، فإن الاتحاد قد يتعرض للانهيار والتفكك، وقال كلوث:
الاتحاد الأوروبي الذي لم يكن أبدا نموذجا للحكم الرشيد قد ينهار أو حتى يتفكك، وهذا التحذير ينطبق أيضا على قبول دول مثل مولدوفا وجورجيا وألبانيا ومقدونيا ودول أخرى متفقة بالفعل.
ووصف الكاتب التسرع بضم هذه الدول بالفكرة السيئة، حيث تعتبر قطاعات الاقتصاد والنظام القضائي والمؤسسات الأخرى في هذه البلدان غير مستعدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتابع قائلا: "العدد المتزايد من المؤسسات والمفوضين وفوضى اللغات والتقاليد والمصالح الوطنية هي أقل المشاكل. معاهدات الاتحاد الأوروبي التي عفا عليها الزمن لا تتوافق مع الواقع. بالإضافة إلى ذلك، ليس لدى الاتحاد الأوروبي آلية لطرد الأعضاء الضائعين".
وخلص المنشور إلى أن الانضمام يستغرق سنوات أو عقودا، يجب خلالها على الدول المتقدمة بطلبات اعتماد جميع قوانين الاتحاد، ولكن بمجرد دخولها، لن تتمكن بروكسل من استبعادها.
هذا ويذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقع طلبا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 28 فبراير/شباط، وفي مايو/أيار تلقت المفوضية الأوروبية استبيانا كاملا من كييف لبدء المفاوضات حول ذلك. وبحسب رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، فإن المفوضية تقوم الآن بأخذ رأي خبراء الدول الأعضاء في الاتحاد.