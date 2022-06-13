https://arabic.sputniknews.com/20220613/بلينكن-إيران-جعلت-العودة-للاتفاق-النووي-أمرا-بعيد-المنال-وسلوكياتها-حاليا-لا-تبشر-بالخير-1063539500.html

بلينكن: إيران جعلت العودة للاتفاق النووي أمرا بعيد المنال وسلوكياتها حاليا لا تبشر بالخير

بلينكن: إيران جعلت العودة للاتفاق النووي أمرا بعيد المنال وسلوكياتها حاليا لا تبشر بالخير

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الاثنين، إن "إيران جعلت العودة للاتفاق النووي أمرا بعيد المنال بعد وقف كاميرات المراقبة التابعة للوكالة... 13.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-13T19:10+0000

2022-06-13T19:10+0000

2022-06-13T19:10+0000

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

الولايات المتحدة الأمريكية

كوريا الجنوبية

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القاهرة- سبوتنيك. وأكد بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية كوريا الجنوبية، بارك جين، أن "إزالة إيران كاميرات المراقبة في منشآتها النووية يجعل العودة للاتفاق النووي بعيدة المنال"، مضيفا أن "سلوكيات إيران حاليا لا تبشر بالخير".وتابع وزير الخارجية الأمريكي أن "إيران تواصل إقحام قضايا أخرى في المفاوضات وعليها أن تقرر بسرعة ما إذا كانت تريد المضي قدما في الاتفاق النووي".من جانبه، ذكر وزير الخارجية الكوري الجنوبي أن بلاده ستناقش مسألة "الأصول الإيرانية المجمدة لديها مع طهران وواشنطن"، معربا عن "أمله في عودة العمل بالاتفاق النووي بأسرع وقت ممكن".وكانت الخارجية الإيرانية أكدت أن إيران من بين أكثر الدول التزاما بقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، متهما رئيس الوكالة رفايل غروسي بإصدار قرارات وبيانات وصفتها بالـ "مسيسة".وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي اليوم، إن "إيران من أكثر الدول التي التزمت بقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتنفذ بدقة التزاماتها بموضوع الضمانات الذي وقعت عليه".وتبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخيرا قرارا بشأن "تعاون إيران غير الكافي" مع المنظمة الدولية، مشيرا إلى أن طهران لم تقدم إيضاحات كافية بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلن عنها.

https://arabic.sputniknews.com/20220613/إيران-لقاء-غروسي-مع-قادة-إسرائيل-دليل-على-تسييس-تقرير-وكالة-الطاقة-الذرية-الصادر-ضد-طهران-1063535457.html

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أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية