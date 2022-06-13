https://arabic.sputniknews.com/20220613/بوريل-يجب-أن-نواصل-الحوار-مع-روسيا-1063505748.html
بوريل: يجب أن نواصل الحوار مع روسيا
بوريل: يجب أن نواصل الحوار مع روسيا
صرح مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن أوروبا يجب أن تتعايش مع روسيا بعد وقف العملية العسكرية في أوكرانيا، لذلك من الضروري مواصلة... 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T05:07+0000
2022-06-13T05:07+0000
2022-06-13T05:27+0000
العالم
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تصريحات بوريل جاءت في مقابلة مع Le Journal du Dimanche، وتعليقا على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قال إن روسيا "لا ينبغي إذلالها"، قال بوريل إن البيان "يعكس الواقع"، مضيفا بقوله:وأضاف أن قنوات الاتصال مع روسيا لم تغلق أبدا، مشيرا إلى أن المستشار النمساوي كارل نهامر، زار موسكو في أبريل/نيسان الماضي، وزار رئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال مدينة سوتشي مطلع يونيو/حزيران الجاري. بالإضافة إلى ذلك، وفقا لبوريل، يوجد مبعوثان للأمين العام للأمم المتحدة في روسيا اليوم، في محاولة لإيجاد حل لمشكلة صادرات الحبوب من أوكرانيا.يذكر أنه في أوائل يونيو، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، متحدثا عن اتصالاته المستمرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أنه لا ينبغي للقادة الغربيين "إذلال روسيا" للتمكن من إيجاد مخرج للأزمة من خلال القنوات الدبلوماسية بعد وقف الأعمال العدائية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بوريل: يجب أن نواصل الحوار مع روسيا
05:07 GMT 13.06.2022 (تم التحديث: 05:27 GMT 13.06.2022) تابعنا عبر
صرح مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن أوروبا يجب أن تتعايش مع روسيا بعد وقف العملية العسكرية في أوكرانيا، لذلك من الضروري مواصلة الحوار مع موسكو.
تصريحات بوريل جاءت في مقابلة
مع Le Journal du Dimanche، وتعليقا على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قال إن روسيا "لا ينبغي إذلالها"، قال بوريل إن البيان "يعكس الواقع"، مضيفا بقوله:
ستستمر روسيا في الوجود بعد محادثات السلام، وسنحتاج إلى تحديد كيف نعتزم التعايش معها بوضوح. سيكون مثل هذا التعايش صعبا للغاية بعد ما حصل في أوكرانيا. ولكن على الرغم من ذلك، سيتعين عليك محاولة التعايش مع الروس في هذه القارة. يجب أن نواصل الحديث مع روسيا.
وأضاف أن قنوات الاتصال مع روسيا لم تغلق أبدا
، مشيرا إلى أن المستشار النمساوي كارل نهامر، زار موسكو في أبريل/نيسان الماضي، وزار رئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال مدينة سوتشي مطلع يونيو/حزيران الجاري. بالإضافة إلى ذلك، وفقا لبوريل، يوجد مبعوثان للأمين العام للأمم المتحدة في روسيا اليوم، في محاولة لإيجاد حل لمشكلة صادرات الحبوب من أوكرانيا.
يذكر أنه في أوائل يونيو، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، متحدثا عن اتصالاته المستمرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أنه لا ينبغي للقادة الغربيين "إذلال روسيا" للتمكن من إيجاد مخرج للأزمة من خلال القنوات الدبلوماسية بعد وقف الأعمال العدائية.