https://arabic.sputniknews.com/20220613/بولندا-تطلب-من-حلفائها-التعويض-عن-مساعدتها-العسكرية-لأوكرانيا-1063530307.html
بولندا تطلب من حلفائها التعويض عن "مساعدتها العسكرية" لأوكرانيا
بولندا تطلب من حلفائها التعويض عن "مساعدتها العسكرية" لأوكرانيا
قال الرئيس البولندي أندريه دودا في اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع الوطني للجمهورية، اليوم الاثنين، في وارسو، إن بولندا وبعد أن نقلت الكثير من الأسلحة إلى... 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T15:02+0000
2022-06-13T15:02+0000
2022-06-13T15:02+0000
بولندا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وأوضح دودا: "نحن نقدم لأوكرانيا أكبر مساعدة عسكرية قدمناها إلى دولة أخرى على الإطلاق، ونحن الدولة الرئيسية التي تنقل الأسلحة الثقيلة (لأوكرانيا)، نحن نتحدث عن مئات الدبابات والمركبات العسكرية والمدفعية، وكذلك الطائرات دون طيار، ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة، ومئات الآلاف من قطع الذخيرة وقطع الغيار وغيرها من المعدات، وهذا يضع وزير الدفاع أمام حاجة ماسة لتعويض الأسلحة".وفي الوقت نفسه، أشار دودا إلى أن بولندا كانت تنقل المصفحات التي كانت في قطعها العسكرية إلى أوكرانيا.وأضاف: "لكن من الواضح والطبيعي أننا نتوقع سد النقص الذي حدث في مخزوناتنا في إطار آليات الدعم من قبل الحلفاء".ووفقًا لدودا، فإن شراء أسلحة جديدة عملية طويلة، وبالتالي تطلب بولندا من الحلفاء تزويدها بالمعدات المستعملة.وتابع: "تعويض الترسانة بمعدات جديدة سيتم إنتاجها يستغرق شهورًا على الأقل، وفي الغالب سنوات، ونحن بحاجة إلى تعويض سريع، لذلك، نطلب من جميع حلفائنا اليوم تزويدنا بأسلحة، وليس بالضرورة أسلحة جديدة، بل على العكس، لقد سلمنا المعدات المستعملة ومستعدون أيضا لقبول المعدات المستعملة".
https://arabic.sputniknews.com/20220609/بولندا-تعلن-شراء-250-دبابة-أميركية-وتخطط-لشراء-300-أخرى-من-سيئول-1063326623.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بولندا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
بولندا تطلب من حلفائها التعويض عن "مساعدتها العسكرية" لأوكرانيا
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قال الرئيس البولندي أندريه دودا في اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع الوطني للجمهورية، اليوم الاثنين، في وارسو، إن بولندا وبعد أن نقلت الكثير من الأسلحة إلى أوكرانيا، تطلب من الحلفاء "التعويض على وجه السرعة عن الفجوات التي خلفتها عملية المساعدة".
وأوضح دودا: "نحن نقدم لأوكرانيا أكبر مساعدة عسكرية قدمناها إلى دولة أخرى على الإطلاق، ونحن الدولة الرئيسية التي تنقل الأسلحة الثقيلة (لأوكرانيا)، نحن نتحدث عن مئات الدبابات والمركبات العسكرية والمدفعية، وكذلك الطائرات دون طيار، ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة، ومئات الآلاف من قطع الذخيرة وقطع الغيار وغيرها من المعدات، وهذا يضع وزير الدفاع أمام حاجة ماسة لتعويض الأسلحة".
وفي الوقت نفسه، أشار دودا إلى أن بولندا كانت تنقل المصفحات التي كانت في قطعها العسكرية إلى أوكرانيا.
"نقلنا بكل بساطة معداتنا، لم ننقل من المستودعات، ولم ننقل من طرف آخر، بل زودناهم بما لدينا، معتبرين أنه كان ضروريًا، وهذه ليست فقط قضايا تتعلق بأسلحتنا، بل إنها أيضًا نفقات ضخمة من جانب دولتنا، ونعتقد أنها تبلغ على الأقل 1.7 مليار دولار في شكل المساعدات العسكرية وحدها".
وأضاف: "لكن من الواضح والطبيعي أننا نتوقع سد النقص الذي حدث في مخزوناتنا في إطار آليات الدعم من قبل الحلفاء".
ووفقًا لدودا، فإن شراء أسلحة جديدة عملية طويلة، وبالتالي تطلب بولندا من الحلفاء
تزويدها بالمعدات المستعملة.
وتابع: "تعويض الترسانة بمعدات جديدة سيتم إنتاجها يستغرق شهورًا على الأقل، وفي الغالب سنوات، ونحن بحاجة إلى تعويض سريع، لذلك، نطلب من جميع حلفائنا اليوم تزويدنا بأسلحة، وليس بالضرورة أسلحة جديدة، بل على العكس، لقد سلمنا المعدات المستعملة ومستعدون أيضا لقبول المعدات المستعملة".