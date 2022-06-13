https://arabic.sputniknews.com/20220613/تحالف-ماكرون-يتخطى-ائتلاف-ميلانشون-اليساري-بأقل-من-1-فقط-في-الانتخابات-التشريعية-1063504284.html

تحالف ماكرون يتخطى ائتلاف ميلانشون اليساري بأقل من 1% فقط في الانتخابات التشريعية

تحالف ماكرون يتخطى ائتلاف ميلانشون اليساري بأقل من 1% فقط في الانتخابات التشريعية

تقدم تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوسطي (معا) بشق الأنفس على منافسه الاتحاد الشعبي للبيئة والمجتمع الجديد، الذي يتزعمه جان لوك ميلانشون، في الجولة... 13.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-13T00:02+0000

2022-06-13T00:02+0000

2022-06-13T00:02+0000

الانتخابات التشريعية الفرنسية

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بعد فرز 100% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، أمس الأحد الأحد، قالت وزارة الداخلية أن تحالف ماكرون حصل على 25.7%، بينما حصل ائتلاف ميلانشون على 25.6%.بينما جاء حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان في المركز الثالث بأكثر من 18%.بلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية 39.42%، وتعد تلك الإحصائيات أقل من الأرقام المسجلة في هذا الوقت في أربع انتخابات برلمانية سابقة.ومن المقرر إجراء الجولة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية يوم الأحد 19 يونيو/حزيران الجاري.

https://arabic.sputniknews.com/20220612/فرنسا-نسبة-المشاركة-في-الجولة-الأولى-من-الانتخابات-التشريعية--وصلت-إلى-3942-1063488595.html

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الانتخابات التشريعية الفرنسية