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تحالف ماكرون يتخطى ائتلاف ميلانشون اليساري بأقل من 1% فقط في الانتخابات التشريعية
تحالف ماكرون يتخطى ائتلاف ميلانشون اليساري بأقل من 1% فقط في الانتخابات التشريعية
تقدم تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوسطي (معا) بشق الأنفس على منافسه الاتحاد الشعبي للبيئة والمجتمع الجديد، الذي يتزعمه جان لوك ميلانشون، في الجولة... 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T00:02+0000
2022-06-13T00:02+0000
الانتخابات التشريعية الفرنسية
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بعد فرز 100% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، أمس الأحد الأحد، قالت وزارة الداخلية أن تحالف ماكرون حصل على 25.7%، بينما حصل ائتلاف ميلانشون على 25.6%.بينما جاء حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان في المركز الثالث بأكثر من 18%.بلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية 39.42%، وتعد تلك الإحصائيات أقل من الأرقام المسجلة في هذا الوقت في أربع انتخابات برلمانية سابقة.ومن المقرر إجراء الجولة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية يوم الأحد 19 يونيو/حزيران الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/فرنسا-نسبة-المشاركة-في-الجولة-الأولى-من-الانتخابات-التشريعية--وصلت-إلى-3942-1063488595.html
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الانتخابات التشريعية الفرنسية

تحالف ماكرون يتخطى ائتلاف ميلانشون اليساري بأقل من 1% فقط في الانتخابات التشريعية

00:02 GMT 13.06.2022
© AP Photo / Lewis Jolyالانتخابات الرائاسية الفرنسية - فوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات، فرنسا 24 أبريل 2022
الانتخابات الرائاسية الفرنسية - فوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات، فرنسا 24 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© AP Photo / Lewis Joly
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تقدم تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوسطي (معا) بشق الأنفس على منافسه الاتحاد الشعبي للبيئة والمجتمع الجديد، الذي يتزعمه جان لوك ميلانشون، في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في فرنسا، بحسب النتائج الصادرة عن وزارة الداخلية.
بعد فرز 100% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، أمس الأحد الأحد، قالت وزارة الداخلية أن تحالف ماكرون حصل على 25.7%، بينما حصل ائتلاف ميلانشون على 25.6%.
بينما جاء حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان في المركز الثالث بأكثر من 18%.
الانتخابات الرائاسية الفرنسية ، فرنسا 24 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
فرنسا... نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية تجاوزت 39%
أمس, 15:41 GMT
بلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية 39.42%، وتعد تلك الإحصائيات أقل من الأرقام المسجلة في هذا الوقت في أربع انتخابات برلمانية سابقة.
ومن المقرر إجراء الجولة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية يوم الأحد 19 يونيو/حزيران الجاري.
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