https://arabic.sputniknews.com/20220613/تسمم-أكثر-من-100-شخص-جراء-استنشاق-غازات-سامة-بعد-وقوع-انفجار-داخل-معمل-لكربونات-الصوديوم-في-إيران-1063539029.html
تسمم أكثر من 100 شخص جراء استنشاق غازات سامة بعد وقوع انفجار داخل معمل لكربونات الصوديوم في إيران
تسمم أكثر من 100 شخص جراء استنشاق غازات سامة بعد وقوع انفجار داخل معمل لكربونات الصوديوم في إيران
أصيب أكثر من 100 شخص بحالات تسمم، مساء اليوم الاثنين، إثر انفجار شديد داخل مصنع ”فيروز آباد“ لكربونات الصوديوم في محافظة فارس جنوبي إيران. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T19:02+0000
2022-06-13T19:02+0000
2022-06-13T19:02+0000
أخبار إيران
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن حسين درويشي، المدير العام للهلال الأحمر لمحافظة فارس، قوله: "شهدت إحدى خزانات مصنع فيروز آباد لكربونات الصوديوم انفجاراً شديداً، مما أدى إلى إصابة بعض أشخاص ونقلهم إلى المستشفى".وأضاف درويشي أن "101 شخصا أصيبوا بتسمم جراء تلوث الهواء وانبعاث غازات سامة إثر الانفجار“، مرجحا ارتفاع عدد المصابين.وأشار إلى أنه "تم إغلاق الطريق السريع الذي يربط مدينة جم مع مدينة فيروز آباد؛ نظرًا لوجود غازات سامة في المكان"، لافتا إلى أن "هنالك فرقا تحقق في طبيعة الانفجار".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
تسمم أكثر من 100 شخص جراء استنشاق غازات سامة بعد وقوع انفجار داخل معمل لكربونات الصوديوم في إيران
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أصيب أكثر من 100 شخص بحالات تسمم، مساء اليوم الاثنين، إثر انفجار شديد داخل مصنع ”فيروز آباد“ لكربونات الصوديوم في محافظة فارس جنوبي إيران.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"
عن حسين درويشي، المدير العام للهلال الأحمر لمحافظة فارس، قوله: "شهدت إحدى خزانات مصنع فيروز آباد لكربونات الصوديوم انفجاراً شديداً، مما أدى إلى إصابة بعض أشخاص ونقلهم إلى المستشفى".
وأضاف درويشي أن "101 شخصا أصيبوا بتسمم جراء تلوث الهواء وانبعاث غازات سامة إثر الانفجار“، مرجحا ارتفاع عدد المصابين.
وأشار إلى أنه "تم إغلاق الطريق السريع الذي يربط مدينة جم مع مدينة فيروز آباد؛ نظرًا لوجود غازات سامة في المكان"، لافتا إلى أن "هنالك فرقا تحقق في طبيعة الانفجار".