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https://arabic.sputniknews.com/20220613/تصل-إلى-46-درجة-الجزائر-تحذر-مواطنيها-من-ارتفاع-قياسي-في-الحرارة-1063509211.html
تصل إلى 46 درجة... الجزائر تحذر مواطنيها من ارتفاع قياسي في الحرارة
تصل إلى 46 درجة... الجزائر تحذر مواطنيها من ارتفاع قياسي في الحرارة
أعلنت مصالح الأرصاد الجوية في الجزائر، اليوم الاثنين، أن البلاد ستشهد ارتفاعا قياسيا في الحرارة في عدد من الولايات تصل إلى 46 درجة مئوية. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T08:17+0000
2022-06-13T08:17+0000
الجزائر
درجات الحرارة اليوم
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ونقلت صحيفة "النهار" عن المصالح أن درجات الحرارة سوف تتراوح بين 43 و46 درجة تحت الظل خلال يومي الاثنين والثلاثاء.ووفقا للصحيفة، فإن الولايات التي ستشهد هذا الطقس هي سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف وعين الدفلى.وحذرت ذات المصالح في بيان لها، من أن درجات الحرارة القصوى ستشهد ارتفاعا ملموسا حيث ستصل إلى 40 درجة تحت الظل.وأشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة سيظل طوال نهار يوم الاثنين بكل من ولاية الجزائر العاصمة، تيبازة وسعيدة.
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الجزائر, درجات الحرارة اليوم

تصل إلى 46 درجة... الجزائر تحذر مواطنيها من ارتفاع قياسي في الحرارة

08:17 GMT 13.06.2022
© REUTERS / RAMZI BOUDINAمواطنون في أحد شوارع الجزائر في ظل تفشي كورونا
مواطنون في أحد شوارع الجزائر في ظل تفشي كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
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أعلنت مصالح الأرصاد الجوية في الجزائر، اليوم الاثنين، أن البلاد ستشهد ارتفاعا قياسيا في الحرارة في عدد من الولايات تصل إلى 46 درجة مئوية.
ونقلت صحيفة "النهار" عن المصالح أن درجات الحرارة سوف تتراوح بين 43 و46 درجة تحت الظل خلال يومي الاثنين والثلاثاء.
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ووفقا للصحيفة، فإن الولايات التي ستشهد هذا الطقس هي سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف وعين الدفلى.
وحذرت ذات المصالح في بيان لها، من أن درجات الحرارة القصوى ستشهد ارتفاعا ملموسا حيث ستصل إلى 40 درجة تحت الظل.
وأشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة سيظل طوال نهار يوم الاثنين بكل من ولاية الجزائر العاصمة، تيبازة وسعيدة.
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