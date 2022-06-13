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https://arabic.sputniknews.com/20220613/تعليق-الحركة-الملاحية-في-مطار-بغداد-بسبب-العاصفة-الترابية-1063506933.html
تعليق الحركة الملاحية في مطار بغداد بسبب العاصفة الترابية
تعليق الحركة الملاحية في مطار بغداد بسبب العاصفة الترابية
قررت سلطات مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، تعليق الحركة الملاحية في مطار بغداد بسبب العاصفة الترابية التي اجتاحت العراق. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T06:45+0000
2022-06-13T06:45+0000
العراق
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ونقلت "السومرية نيوز" عن مطار بغداد الدولي بيانا قال فيه: "تود إدارة مطار بغداد الدولي التوضيح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار أن إيقاف الحركة الجوية لليوم الاثنين، جاء بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 400 م".وأفاد مراسل السومرية بأن "إيقاف الطيران سيكون حتى الساعة الحادية عشر على أن يعاد استئناف الرحلات بعد اتضاح الرؤية، أو تمديد التوقف في حال استمرار العاصفة الترابية".يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي، باشرت فرق مديرية الدفاع المدني في بغداد بإسعاف حالات الاختناق الناتجة عن العاصفة الترابية في شوارع العاصمة العراقية.وقالت المديرية في بيان إن مفارز الإنعاش التابعة لها في الرصافة، قامت بجولات في الشوارع العامة والمناطق السكنية والأسواق والأماكن الأخرى التي يرتادها المواطنون، بهدف تقديم خدمات الإنعاش بالتزامن مع العاصمة الترابية، بحسب موقع "السومرية نيوز".وأظهرت الصور، حالات الاختناق في الشوارع، وقيام مفارز مديرية الدفاع المدني، بتقديم الإسعاف للمواطنين.وكانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن تجتاح العراق اليوم الاثنين عاصفة ترابية كثيفة، خاصة في مناطق الوسط والجنوب، وسط مخاوف من تأثيرها على الحالة الصحية للمواطنين والتسبب بحالات اختناق.
العراق
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العراق, العالم العربي

تعليق الحركة الملاحية في مطار بغداد بسبب العاصفة الترابية

06:45 GMT 13.06.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Foreign Affairsطائرة خاصة إماراتية، تصل ظهر اليوم، إلى مطار بغداد الدولي، محملة 10 أطنان، ونص من المساعدات الطبية، العراق
طائرة خاصة إماراتية، تصل ظهر اليوم، إلى مطار بغداد الدولي، محملة 10 أطنان، ونص من المساعدات الطبية، العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Foreign Affairs
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قررت سلطات مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، تعليق الحركة الملاحية في مطار بغداد بسبب العاصفة الترابية التي اجتاحت العراق.
ونقلت "السومرية نيوز" عن مطار بغداد الدولي بيانا قال فيه: "تود إدارة مطار بغداد الدولي التوضيح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار أن إيقاف الحركة الجوية لليوم الاثنين، جاء بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 400 م".
وأفاد مراسل السومرية بأن "إيقاف الطيران سيكون حتى الساعة الحادية عشر على أن يعاد استئناف الرحلات بعد اتضاح الرؤية، أو تمديد التوقف في حال استمرار العاصفة الترابية".
يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي، باشرت فرق مديرية الدفاع المدني في بغداد بإسعاف حالات الاختناق الناتجة عن العاصفة الترابية في شوارع العاصمة العراقية.
وقالت المديرية في بيان إن مفارز الإنعاش التابعة لها في الرصافة، قامت بجولات في الشوارع العامة والمناطق السكنية والأسواق والأماكن الأخرى التي يرتادها المواطنون، بهدف تقديم خدمات الإنعاش بالتزامن مع العاصمة الترابية، بحسب موقع "السومرية نيوز".
وأظهرت الصور، حالات الاختناق في الشوارع، وقيام مفارز مديرية الدفاع المدني، بتقديم الإسعاف للمواطنين.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن تجتاح العراق اليوم الاثنين عاصفة ترابية كثيفة، خاصة في مناطق الوسط والجنوب، وسط مخاوف من تأثيرها على الحالة الصحية للمواطنين والتسبب بحالات اختناق.
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