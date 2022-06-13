https://arabic.sputniknews.com/20220613/تقرير-روسيا-قادرة-بقرار-واحد-التسبب-بأزمة-كهرباء-حادة-في-الولايات-المتحدة--1063512647.html
تقرير: روسيا قادرة بقرار واحد التسبب بأزمة كهرباء حادة في الولايات المتحدة
تقرير: روسيا قادرة بقرار واحد التسبب بأزمة كهرباء حادة في الولايات المتحدة
أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن روسيا قادرة على التسبب بأزمة كهرباء كبيرة في الولايات المتحدة بقرار واحد. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T09:41+0000
2022-06-13T09:41+0000
2022-06-13T09:41+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103834/60/1038346009_0:208:2903:1841_1920x0_80_0_0_41dd34f8f55c3abf6714c0592153df27.jpg
فبحسب التقرير الذي نشره موقع "ذا هيل" لكاتبيه مات بوين وبول دابار، من مركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا، فإن الولايات المتحدة قد تواجه عواقب وخيمة في حال توقفت روسيا عن إمداد شركات الطاقة الأمريكية باليورانيوم المخصب لعمل المفاعلات. وأضاف التقرير:وأضاف التقرير أن العديد من المفاعلات العاملة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصنعها روسيا، التي تزودهم بموادها، وإذا استمر الصراع بين موسكو والغرب، فستضطر العديد من محطات الطاقة النووية إلى تعليق العمل.وللخروج من هذا الوضع من الضروري استئناف عمل مصنع التحويل في الولايات المتحدة، الذي ظل معطلا لسنوات عديدة، لكنه لن يكون قادرا على العمل بكامل طاقته دون مساعدة الحكومة. في الوقت نفسه، لا يزال اليورانيوم بحاجة إلى التخصيب، ولهذا من الضروري أن تستكشف الشركات الخاصة استراتيجيات لتوسيع الإنتاج والتقنيات لتحل محل الإمدادات الروسية.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103834/60/1038346009_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_8728b8ba1370ef1936714a920becfd6e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
تقرير: روسيا قادرة بقرار واحد التسبب بأزمة كهرباء حادة في الولايات المتحدة
تابعنا عبر
أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن روسيا قادرة على التسبب بأزمة كهرباء كبيرة في الولايات المتحدة بقرار واحد.
فبحسب التقرير الذي نشره موقع
"ذا هيل" لكاتبيه مات بوين وبول دابار، من مركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا، فإن الولايات المتحدة قد تواجه عواقب وخيمة في حال توقفت روسيا عن إمداد شركات الطاقة الأمريكية باليورانيوم المخصب لعمل المفاعلات.
قد يؤدي ذلك إلى إغلاق المفاعلات، وبالنظر إلى أن الطاقة النووية مسؤولة عن توليد أكثر من 20 في المئة من الكهرباء في بعض أجزاء البلاد، فإن أسعار الكهرباء ستقفز حتى فوق معدلات التضخم الحالية.
وأضاف التقرير أن العديد من المفاعلات العاملة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصنعها روسيا
، التي تزودهم بموادها، وإذا استمر الصراع بين موسكو والغرب، فستضطر العديد من محطات الطاقة النووية إلى تعليق العمل.
وللخروج من هذا الوضع من الضروري استئناف عمل مصنع التحويل في الولايات المتحدة، الذي ظل معطلا لسنوات عديدة، لكنه لن يكون قادرا على العمل بكامل طاقته دون مساعدة الحكومة. في الوقت نفسه، لا يزال اليورانيوم بحاجة إلى التخصيب، ولهذا من الضروري أن تستكشف الشركات الخاصة استراتيجيات لتوسيع الإنتاج والتقنيات لتحل محل الإمدادات الروسية.