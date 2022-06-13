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https://arabic.sputniknews.com/20220613/تقرير-روسيا-قادرة-بقرار-واحد-التسبب-بأزمة-كهرباء-حادة-في-الولايات-المتحدة--1063512647.html
تقرير: روسيا قادرة بقرار واحد التسبب بأزمة كهرباء حادة في الولايات المتحدة
تقرير: روسيا قادرة بقرار واحد التسبب بأزمة كهرباء حادة في الولايات المتحدة
أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن روسيا قادرة على التسبب بأزمة كهرباء كبيرة في الولايات المتحدة بقرار واحد. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T09:41+0000
2022-06-13T09:41+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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فبحسب التقرير الذي نشره موقع "ذا هيل" لكاتبيه مات بوين وبول دابار، من مركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا، فإن الولايات المتحدة قد تواجه عواقب وخيمة في حال توقفت روسيا عن إمداد شركات الطاقة الأمريكية باليورانيوم المخصب لعمل المفاعلات. وأضاف التقرير:وأضاف التقرير أن العديد من المفاعلات العاملة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصنعها روسيا، التي تزودهم بموادها، وإذا استمر الصراع بين موسكو والغرب، فستضطر العديد من محطات الطاقة النووية إلى تعليق العمل.وللخروج من هذا الوضع من الضروري استئناف عمل مصنع التحويل في الولايات المتحدة، الذي ظل معطلا لسنوات عديدة، لكنه لن يكون قادرا على العمل بكامل طاقته دون مساعدة الحكومة. في الوقت نفسه، لا يزال اليورانيوم بحاجة إلى التخصيب، ولهذا من الضروري أن تستكشف الشركات الخاصة استراتيجيات لتوسيع الإنتاج والتقنيات لتحل محل الإمدادات الروسية.
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

تقرير: روسيا قادرة بقرار واحد التسبب بأزمة كهرباء حادة في الولايات المتحدة

09:41 GMT 13.06.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresensky / الذهاب إلى بنك الصورتصليحات لخطوط الكهرباء، محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، تبعد 20 كيلومترا عن دمشق، سوريا
تصليحات لخطوط الكهرباء، محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، تبعد 20 كيلومترا عن دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresensky
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أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن روسيا قادرة على التسبب بأزمة كهرباء كبيرة في الولايات المتحدة بقرار واحد.
فبحسب التقرير الذي نشره موقع "ذا هيل" لكاتبيه مات بوين وبول دابار، من مركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا، فإن الولايات المتحدة قد تواجه عواقب وخيمة في حال توقفت روسيا عن إمداد شركات الطاقة الأمريكية باليورانيوم المخصب لعمل المفاعلات.
وأضاف التقرير:

قد يؤدي ذلك إلى إغلاق المفاعلات، وبالنظر إلى أن الطاقة النووية مسؤولة عن توليد أكثر من 20 في المئة من الكهرباء في بعض أجزاء البلاد، فإن أسعار الكهرباء ستقفز حتى فوق معدلات التضخم الحالية.

وأضاف التقرير أن العديد من المفاعلات العاملة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصنعها روسيا، التي تزودهم بموادها، وإذا استمر الصراع بين موسكو والغرب، فستضطر العديد من محطات الطاقة النووية إلى تعليق العمل.
وللخروج من هذا الوضع من الضروري استئناف عمل مصنع التحويل في الولايات المتحدة، الذي ظل معطلا لسنوات عديدة، لكنه لن يكون قادرا على العمل بكامل طاقته دون مساعدة الحكومة. في الوقت نفسه، لا يزال اليورانيوم بحاجة إلى التخصيب، ولهذا من الضروري أن تستكشف الشركات الخاصة استراتيجيات لتوسيع الإنتاج والتقنيات لتحل محل الإمدادات الروسية.
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