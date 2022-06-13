عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220613/تقرير-روسيا-كسرت-درع-الناتو-1063507433.html
تقرير: روسيا كسرت درع الناتو
تقرير: روسيا كسرت درع الناتو
أشار تقرير إعلامي بريطاني إلى أن الأزمة الأوكرانية تسببت بضعف وانقسام في درع الناتو. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T07:03+0000
2022-06-13T07:03+0000
الناتو
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1062457458_192:0:2967:1561_1920x0_80_0_0_c761ed22bd861ddee1845c752ea38af4.jpg
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "غارديان" لكاتبه سيمون تيسدال، فإن الناتو منظمة أقل تماسكا وقوة وتنظيما مما قد يبدو للوهلة الأولى.كما ويشير تيسدال، إلى أنه سيكون من غير الواقعي توقع إجماع سياسي كامل في مثل هذه المنظمة الكبيرة، قائلا:ونوه التقرير إلى الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة، التي دون موافقتها لا يحدث شيء وخلف قوتها "يختبئ المتخلفون عن الركب، ويرفضون دفع ثمن الطريق. ومن الناحية التنظيمية والعسكرية، فإن الناتو موجود في كل مكان. هناك ثلاثة مقرات للقيادة المشتركة في إيطاليا وهولندا والولايات المتحدة. لكن يوجد المقر العام الرئيسي للاتحاد في بلجيكا. ولا توجد إمكانية تشغيل متبادل لأنظمة أسلحة دول مختلفة".بالإضافة إلى ذلك، بحسب الكاتب، إذا استمر الصراع في أوكرانيا، فإن نقاط ضعف الناتو، التي ظلت دون معالجة لفترة طويلة، ستصبح أكثر وضوحا وخطورة. متسائلا: "ماذا لو انكسر درع حلف شمال الأطلسي أو فيه عيوب خطيرة؟".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1062457458_886:0:2967:1561_1920x0_80_0_0_ede6383432c64698532a47059ca643c0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الناتو, روسيا

تقرير: روسيا كسرت درع الناتو

07:03 GMT 13.06.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورشعار حلف شمال الأطلسي
شعار حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أشار تقرير إعلامي بريطاني إلى أن الأزمة الأوكرانية تسببت بضعف وانقسام في درع الناتو.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "غارديان" لكاتبه سيمون تيسدال، فإن الناتو منظمة أقل تماسكا وقوة وتنظيما مما قد يبدو للوهلة الأولى.
وأشار التقرير إلى أن "أعضاء أوروبيين مهمين في الحلف يختبئون وراء تحالف تم إهماله سابقا. إنهم يحاولون تجنب الالتزامات المكلفة تجاه كييف التي يمكن أن تثير غضب موسكو".
كما ويشير تيسدال، إلى أنه سيكون من غير الواقعي توقع إجماع سياسي كامل في مثل هذه المنظمة الكبيرة، قائلا:

حقيقة أن كل عضو في الناتو له رأي متساوٍ عندما يكون غير متساوٍ بشكل سخيف من حيث القوة العسكرية يعيق اتخاذ القرار السريع والجريء.

ونوه التقرير إلى الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة، التي دون موافقتها لا يحدث شيء وخلف قوتها "يختبئ المتخلفون عن الركب، ويرفضون دفع ثمن الطريق. ومن الناحية التنظيمية والعسكرية، فإن الناتو موجود في كل مكان. هناك ثلاثة مقرات للقيادة المشتركة في إيطاليا وهولندا والولايات المتحدة. لكن يوجد المقر العام الرئيسي للاتحاد في بلجيكا. ولا توجد إمكانية تشغيل متبادل لأنظمة أسلحة دول مختلفة".
بالإضافة إلى ذلك، بحسب الكاتب، إذا استمر الصراع في أوكرانيا، فإن نقاط ضعف الناتو، التي ظلت دون معالجة لفترة طويلة، ستصبح أكثر وضوحا وخطورة. متسائلا: "ماذا لو انكسر درع حلف شمال الأطلسي أو فيه عيوب خطيرة؟".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие НМ ЛНР разгружают гуманитарную помощь для жителей Трехизбенки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала