https://arabic.sputniknews.com/20220613/جندي-استخبارات-إسرائيلي-ينشر-معلومات-سرية-للغاية-ترتب-عليها-خطر-أمني-شديد-1063533647.html
جندي استخبارات إسرائيلي ينشر معلومات سرية للغاية ترتب عليها خطر أمني شديد
جندي استخبارات إسرائيلي ينشر معلومات سرية للغاية ترتب عليها خطر أمني شديد
أعلنت دائرة الأمن السيبراني في مكتب المدعي العام الإسرائيلي، اليوم (الاثنين)، القبض على ثلاثة متهمين بـ"نشر معلومات سرية للغاية"، بينهم جندي استخبارات في... 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T16:30+0000
2022-06-13T16:30+0000
2022-06-13T16:30+0000
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
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وأكدت المؤسسة الأمنية أن "الجرائم التي ارتكبها المتهمون ترتب عليها خطر أمني شديد"، فضلا عن "أضرار أمنية جسيمة على أرض الواقع"، بحسب خبراء أمن المعلومات في الجيش والشرطة وجهاز الأمن العام، وفقا لموقع "I24".وتنسب لائحة الاتهام لجندي الاحتياط والقاصر عددًا من التجاوزات الأمنية: كالحصول على المعلومات السرية وجمعها وتسجيلها، فضلاً عن تعدد المخالفات بتقديم المعلومات السرية.وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المشتبه بهم "ثلاثة"، وهم في الوقت الحالي رهن الاعتقال، وتم طلب تمديد احتجاز اثنين منهما حتى انتهاء الإجراءات القضائية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إسرائيل اليوم
جندي استخبارات إسرائيلي ينشر معلومات سرية للغاية ترتب عليها خطر أمني شديد
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أعلنت دائرة الأمن السيبراني في مكتب المدعي العام الإسرائيلي، اليوم (الاثنين)، القبض على ثلاثة متهمين بـ"نشر معلومات سرية للغاية"، بينهم جندي استخبارات في الاحتياط.
وأكدت المؤسسة الأمنية أن "الجرائم التي ارتكبها المتهمون
ترتب عليها خطر أمني شديد"، فضلا عن "أضرار أمنية جسيمة على أرض الواقع"، بحسب خبراء أمن المعلومات في الجيش والشرطة وجهاز الأمن العام، وفقا لموقع "I24".
وذكر بيان الدائرة أن الجندي سرب المعلومات إلى قاصر، شاركها بدوره مع معارفه، بل نشر بعضًا منها على الإنترنت لجمهور عريض وغير محدود من متصفحي الإنترنت.
وتنسب لائحة الاتهام لجندي الاحتياط والقاصر عددًا من التجاوزات الأمنية: كالحصول على المعلومات السرية وجمعها وتسجيلها، فضلاً عن تعدد المخالفات بتقديم المعلومات السرية.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المشتبه بهم "ثلاثة"، وهم في الوقت الحالي رهن الاعتقال، وتم طلب تمديد احتجاز اثنين منهما حتى انتهاء الإجراءات القضائية.