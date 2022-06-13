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https://arabic.sputniknews.com/20220613/خبير-تصريحات-الأمين-العام-للناتو-تدل-على-فشل-النهج-الغربي-في-مواجهة-روسيا--1063524289.html
خبير: تصريحات الأمين العام للناتو تدل على فشل النهج الغربي في مواجهة روسيا
خبير: تصريحات الأمين العام للناتو تدل على فشل النهج الغربي في مواجهة روسيا
قال الباحث في العلاقات الدولية، د. وسيم بزي، إن تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي التي أعرب فيها عن ثقته بأن أزمة أوكرانيا ستنتهي بالحوار، تدل على أن منطق... 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T13:16+0000
2022-06-13T13:16+0000
روسيا
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وأضاف الباحث في سياق حديثه لراديو "سبوتنيك" أن روسيا، في الشهرين الماضيين، قد نجحت بإعادة تدوير المعركة، وهذا تجلى في اعتراف الرئيس الأوكراني باستنزاف القدرات العسكرية الأوكرانية، وقدرة روسيا على استهداف كل ما يأتي لأوكرانيا من أسلحة عبر الغرب.وأكد بزي أن الحديث عن أهمية الحوار مع موسكو هو تعبير عن المسار التراجعي وعن واقع موازين القوى التي تتجه لصالح روسيا.وحول مسألة انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، أوضح، بزي أنه يبدو أن البلدين اكتشفا عدم جاهزيتهما لتحمل تبعات الانضمام للناتو، لأن هذا الأمر سيجعلهما بصف الأعداء الذين ينالون من الأمن القومي الروسي، مما يجعل التعاطي معهما مختلفا.
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روسيا, أخبار العالم الآن

خبير: تصريحات الأمين العام للناتو تدل على فشل النهج الغربي في مواجهة روسيا

13:16 GMT 13.06.2022
© AP Photo / Frank Boxlerحوالي 1500 متظاهر يتظاهرون خلال مسيرة ضد قصف الناتو ليوغوسلافيا في وسط مدينة نورمبرغ، ألمانيا، 27 مارس 1999
حوالي 1500 متظاهر يتظاهرون خلال مسيرة ضد قصف الناتو ليوغوسلافيا في وسط مدينة نورمبرغ، ألمانيا، 27 مارس 1999 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© AP Photo / Frank Boxler
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قال الباحث في العلاقات الدولية، د. وسيم بزي، إن تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي التي أعرب فيها عن ثقته بأن أزمة أوكرانيا ستنتهي بالحوار، تدل على أن منطق المواجهة، الذي قادته أمريكا وحلف الناتو وبعض دول أوروبا ضد روسيا، وصل إلى طريق مسدود.
وأضاف الباحث في سياق حديثه لراديو "سبوتنيك" أن روسيا، في الشهرين الماضيين، قد نجحت بإعادة تدوير المعركة، وهذا تجلى في اعتراف الرئيس الأوكراني باستنزاف القدرات العسكرية الأوكرانية، وقدرة روسيا على استهداف كل ما يأتي لأوكرانيا من أسلحة عبر الغرب.
وأكد بزي أن الحديث عن أهمية الحوار مع موسكو هو تعبير عن المسار التراجعي وعن واقع موازين القوى التي تتجه لصالح روسيا.
وحول مسألة انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، أوضح، بزي أنه يبدو أن البلدين اكتشفا عدم جاهزيتهما لتحمل تبعات الانضمام للناتو، لأن هذا الأمر سيجعلهما بصف الأعداء الذين ينالون من الأمن القومي الروسي، مما يجعل التعاطي معهما مختلفا.
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