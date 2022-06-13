https://arabic.sputniknews.com/20220613/خبير-يكشف-طبيعة-المشاكل-التي-يعانيها-سد-مروي-السوداني--1063519843.html
خبير يكشف طبيعة المشاكل التي يعانيها سد "مروي" السوداني
خبير يكشف طبيعة المشاكل التي يعانيها سد "مروي" السوداني
كشف المهندس أحمد عبد الله دفع الله، نائب المهندس المقيم السابق لسد مروي وخبير السدود عن طبيعة المشاكل التي يعانيها سد مروي السوداني. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T11:54+0000
2022-06-13T11:54+0000
2022-06-13T11:54+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن الخبير قوله بأن تصميم سد مروي عالي الكفاءة وتم تنفيذه بمهندسين وخبرات خارجية وداخلية وفق آخر ما تم التوصل له فيما يتعلق بتصاميم السدود والتقنيات.وأكد الخبير أنه ليست هنالك مشاكل فنية تهدد سلامة السد وكفاءته، بل أنه يعمل بكفاءة عالية، مشيرا إلى أن المشكلة ليست فنية إنما هنالك مشاكل في البوابات المحيطة والبوابات السفلية نتيجة لعدم الانتظام فى أعمال الصيانة الدورية.وشدد المهندس دفع الله على أهمية هذه الأمور، مؤكدا أنها هي الأسباب الحقيقية لما يتعرض لها سد مروي، وطالب الدولة بالاهتمام بهذا الجانب والعمل على إعادة الكفاءات للمحافظة على كفاءة السد وبرمجة أعمال الصيانة في أوقاتها المحددة لضمان استمرار عمل السد بذات المستوى التقني وإلا سيتعرض السد لهزات تؤثر على كفاءته.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
خبير يكشف طبيعة المشاكل التي يعانيها سد "مروي" السوداني
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كشف المهندس أحمد عبد الله دفع الله، نائب المهندس المقيم السابق لسد مروي وخبير السدود عن طبيعة المشاكل التي يعانيها سد مروي السوداني.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا"
عن الخبير قوله بأن تصميم سد مروي عالي الكفاءة وتم تنفيذه بمهندسين وخبرات خارجية وداخلية وفق آخر ما تم التوصل له فيما يتعلق بتصاميم السدود والتقنيات.
وأكد الخبير أنه ليست هنالك مشاكل فنية تهدد سلامة السد وكفاءته، بل أنه يعمل بكفاءة عالية، مشيرا إلى أن المشكلة ليست فنية إنما هنالك مشاكل في البوابات المحيطة والبوابات السفلية نتيجة لعدم الانتظام فى أعمال الصيانة الدورية.
وتابع دفع الله قائلا إن "العديد من مهندسي سد مروي والخبرات والكفاءات المدربة تدريبا عاليا أصبحوا الآن خارج السودان مما أحدث فراغا إداريا وغابت المتابعات الدورية في صيانة البوابات التي من المفترض أن تكون منتظمة مع هجرة وتشريد الكوادرالمدربة".
وشدد المهندس دفع الله على أهمية هذه الأمور، مؤكدا أنها هي الأسباب الحقيقية لما يتعرض لها سد مروي، وطالب الدولة بالاهتمام بهذا الجانب والعمل على إعادة الكفاءات للمحافظة على كفاءة السد وبرمجة أعمال الصيانة في أوقاتها المحددة لضمان استمرار عمل السد بذات المستوى التقني وإلا سيتعرض السد لهزات تؤثر على كفاءته.