https://arabic.sputniknews.com/20220613/دبلوماسي-أوكراني-عن-زيارة-شولتز-لا-نحتاج-إلى-سيلفي-في-كييف-بل-إلى-دعم-انضمامنا-للاتحاد-الأوروبي-1063531580.html
دبلوماسي أوكراني عن زيارة شولتز: لا نحتاج إلى سيلفي في كييف بل إلى دعم انضمامنا للاتحاد الأوروبي
دبلوماسي أوكراني عن زيارة شولتز: لا نحتاج إلى سيلفي في كييف بل إلى دعم انضمامنا للاتحاد الأوروبي
أعرب سفير أوكرانيا لدى ألمانيا أندري ميلنيك، اليوم الإثنين، عن أمله في دعم المستشار الألماني أولاف شولتز لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T15:37+0000
2022-06-13T15:37+0000
2022-06-13T15:37+0000
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ووفقا لصحيفة بيلد الألمانية قال ميلنك إن بلاده تتوقع من المستشار الألماني أولاف شولتز دعم انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي خلال زيارته المقبلة إلى كييف.وأضاف: "المستشار الألماني نفسه قال إنه لا يحتاج إلى التقاط صور، ونحن أيضا لسنا بحاجة إلى صور سيلفي في كييف، ما يأمله مواطنو بلدي هو أن يأتي المستشار إلى كييف مع التزام واضح بمسألة عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي".وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي سيزورون كييف في 16 يونيو.في نهاية فبراير، شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة في الدفاع عن أنفسهم ضد الاستفزازات الأوكرانية. وتمد الدول الغربية كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية.وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في 28 فبراير، وخلال زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى كييف في 8 أبريل، تلقى زيلينسكي استبيانًا لبدء عملية انضمام أوكرانيا.وقالت فون دير لاين إن الوثيقة كانت "أساس المناقشات في الأشهر المقبلة"، حيث سلم زيلينسكي استبيان أوكرانيا إلى ماتي ماسيكاس سفير الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا في 18 أبريل.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/ألمانيا-تمنع-توريد-100-عربة-عسكرية-مدرعة-إلى-أوكرانيا-1062625596.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
دبلوماسي أوكراني عن زيارة شولتز: لا نحتاج إلى سيلفي في كييف بل إلى دعم انضمامنا للاتحاد الأوروبي
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أعرب سفير أوكرانيا لدى ألمانيا أندري ميلنيك، اليوم الإثنين، عن أمله في دعم المستشار الألماني أولاف شولتز لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لصحيفة بيلد
الألمانية قال ميلنك إن بلاده تتوقع من المستشار الألماني أولاف شولتز دعم انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي خلال زيارته المقبلة إلى كييف.
وأضاف: "المستشار الألماني نفسه قال إنه لا يحتاج إلى التقاط صور، ونحن أيضا لسنا بحاجة إلى صور سيلفي في كييف، ما يأمله مواطنو بلدي هو أن يأتي المستشار إلى كييف مع التزام
واضح بمسألة عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي".
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي سيزورون كييف في 16 يونيو.
وأضاف ميلنيك أنه يتوقع أيضًا أن يعلن شولتز عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة تشمل دبابات ليوبارد 1 ألمانية الصنع ومركبات قتالية مصفحة من طراز ماردير.
في نهاية فبراير، شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة في الدفاع عن أنفسهم ضد الاستفزازات الأوكرانية. وتمد الدول الغربية كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية.
وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في 28 فبراير، وخلال زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى كييف في 8 أبريل، تلقى زيلينسكي استبيانًا لبدء
عملية انضمام أوكرانيا.
وقالت فون دير لاين إن الوثيقة كانت "أساس المناقشات في الأشهر المقبلة"، حيث سلم زيلينسكي استبيان أوكرانيا إلى ماتي ماسيكاس سفير الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا في 18 أبريل.