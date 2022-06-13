https://arabic.sputniknews.com/20220613/دراسة-تكشف-أسخن-عضو-في-جسم-الإنسان-1063513681.html
دراسة تكشف أسخن عضو في جسم الإنسان
دراسة تكشف أسخن عضو في جسم الإنسان
كشفت دراسة طبية جديدة عن المنطقة الأكثر سخونة في جسم الإنسان ومدى اختلاف درجة حرارتها بين الرجال والنساء. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T10:20+0000
2022-06-13T10:20+0000
2022-06-13T10:20+0000
العالم
انخفاض درجة الحرارة
جسم الإنسان
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بينت دراسة أجراها مختبر البيولوجيا الجزيئية التابع لمجلس البحوث الطبية في جامعة كامبريدج البريطانية، أن متوسط درجة حرارة الدماغ تبلغ 38.5 درجة مئوية، وغالبا ما يتجاوز 40 درجة مئوية في المناطق العميقة.وقام الباحثون باختيار 40 متطوعا تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 عاما وتم فحص أدمغتهم في الصباح وبعد الظهر وفي وقت متأخر من المساء باستخدام التحليل الطيفي بالرنين المغناطيسي (MRS).تم إرفاق جهاز مراقبة النشاط بمعصم المشاركين في التجربة، مما يسمح بالاختلافات في علم الوراثة ونمط الحياة - تعمل الساعات البيولوجية لكل من "البوم" و"القبرات" بشكل مختلف.وتوصل الباحثون إلى أن درجة حرارة الجسم تختلف باختلاف منطقة الدماغ والعمر والجنس والوقت من اليوم ودورة الطمث عند النساء.كان متوسط درجة حرارة الدماغ 38.5 درجة مئوية، أي أعلى درجتين فوق درجة الحرارة المقاسة تحت اللسان. كان سطح الدماغ أكثر برودة بشكل عام، بينما كانت الهياكل الدماغية الأعمق غالبا أكثر دفئا، 40 درجة مئوية (40.9 درجة مئوية كان الرقم القياسي أثناء الدراسة). عند جميع الأشخاص، تغيرت درجة حرارة الدماغ باستمرار اعتمادًا على الوقت من اليوم بما يقرب من 1 درجة مئوية، بينما لوحظت أعلى درجة خلال النهار، والأدنى في الليل.في المتوسط، كان دماغ الأنثى أكثر دفئا بمقدار 0.4 درجة مئوية من الذكر. يرجع هذا الاختلاف بين الجنسين على الأرجح إلى الدورة الشهرية، حيث تم فحص معظم المشاركات في الدراسة في مرحلة ما بعد التبويض من الدورة. كانت درجة حرارة دماغهن أعلى بنحو 0.4 درجة مئوية من درجة حرارة النساء في مرحلة ما قبل الإباضة.بالإضافة إلى ذلك، زادت درجة حرارة الدماغ مع تقدم العمر للمشاركين، وخاصة في المناطق العميقة من الدماغ. يقترح الباحثون أن قدرة الدماغ على التهدئة قد تتراجع مع تقدم العمر، وهناك حاجة إلى مزيد من العمل لمعرفة ما إذا كان هذا مرتبطًا بتطور اضطرابات الجهاز العصبي المركزي المرتبطة بالعمر.في السابق، تم تسجيل درجات الحرارة المرتفعة هذه في الأشخاص الذين يعانون من إصابات دماغية رضحية في الماضي، ولكن كان يُعتقد بعد ذلك أن هذا كان نتيجة التلف. أصبح من الواضح الآن أن درجة حرارة الدماغ فوق 40 درجة مئوية هي المعيار للشخص السليم.
https://arabic.sputniknews.com/20220106/أطعمة-تقيك-البرد-وتمنحك-الدفء-في-الشتاء-1055026546.html
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العالم, انخفاض درجة الحرارة, جسم الإنسان
دراسة تكشف أسخن عضو في جسم الإنسان
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كشفت دراسة طبية جديدة عن المنطقة الأكثر سخونة في جسم الإنسان ومدى اختلاف درجة حرارتها بين الرجال والنساء.
بينت دراسة أجراها مختبر البيولوجيا الجزيئية التابع لمجلس البحوث الطبية في جامعة كامبريدج البريطانية، أن متوسط درجة حرارة الدماغ تبلغ 38.5 درجة مئوية، وغالبا ما يتجاوز 40 درجة مئوية في المناطق العميقة.
وقام الباحثون باختيار 40 متطوعا تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 عاما وتم فحص أدمغتهم في الصباح وبعد الظهر وفي وقت متأخر من المساء باستخدام التحليل الطيفي بالرنين المغناطيسي (MRS).
تم إرفاق جهاز مراقبة النشاط بمعصم المشاركين في التجربة، مما يسمح بالاختلافات في علم الوراثة ونمط الحياة - تعمل الساعات البيولوجية لكل من "البوم" و"القبرات" بشكل مختلف.
وتوصل الباحثون إلى أن درجة حرارة الجسم تختلف باختلاف منطقة الدماغ والعمر والجنس والوقت من اليوم ودورة الطمث عند النساء.
كان متوسط درجة حرارة الدماغ 38.5 درجة مئوية، أي أعلى درجتين فوق درجة الحرارة المقاسة تحت اللسان. كان سطح الدماغ أكثر برودة بشكل عام، بينما كانت الهياكل الدماغية الأعمق غالبا أكثر دفئا، 40 درجة مئوية (40.9 درجة مئوية كان الرقم القياسي أثناء الدراسة). عند جميع الأشخاص، تغيرت درجة حرارة الدماغ باستمرار اعتمادًا على الوقت من اليوم بما يقرب من 1 درجة مئوية، بينما لوحظت أعلى درجة خلال النهار، والأدنى في الليل.
في المتوسط، كان دماغ الأنثى أكثر دفئا بمقدار 0.4 درجة مئوية من الذكر. يرجع هذا الاختلاف بين الجنسين على الأرجح إلى الدورة الشهرية، حيث تم فحص معظم المشاركات في الدراسة في مرحلة ما بعد التبويض من الدورة. كانت درجة حرارة دماغهن أعلى بنحو 0.4 درجة مئوية من درجة حرارة النساء في مرحلة ما قبل الإباضة.
بالإضافة إلى ذلك، زادت درجة حرارة الدماغ مع تقدم العمر للمشاركين، وخاصة في المناطق العميقة من الدماغ. يقترح الباحثون أن قدرة الدماغ على التهدئة قد تتراجع مع تقدم العمر، وهناك حاجة إلى مزيد من العمل لمعرفة ما إذا كان هذا مرتبطًا بتطور اضطرابات الجهاز العصبي المركزي المرتبطة بالعمر.
قال المؤلف الرئيسي للدراسة جون أونيل: "بالنسبة لي، النتيجة الأكثر إثارة للدهشة في دراستنا هي أن دماغ الشخص السليم يمكن أن يصل إلى درجة حرارة يمكن تشخيصها على أنها حمى في أي جزء آخر من الجسم".
في السابق، تم تسجيل درجات الحرارة المرتفعة هذه في الأشخاص الذين يعانون من إصابات دماغية رضحية في الماضي، ولكن كان يُعتقد بعد ذلك أن هذا كان نتيجة التلف. أصبح من الواضح الآن أن درجة حرارة الدماغ فوق 40 درجة مئوية هي المعيار للشخص السليم.