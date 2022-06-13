https://arabic.sputniknews.com/20220613/رؤساء-الجمهورية-والوزراء-والقضاء-الأعلى-في-العراق-يدعون-القوى-السياسية-إلى-لم-الشمل-لمعالجة-الأزمة-1063538551.html
رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء الأعلى في العراق يدعون القوى السياسية إلى لم الشمل لمعالجة الأزمة
رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء الأعلى في العراق يدعون القوى السياسية إلى لم الشمل لمعالجة الأزمة
أكدت الرئاسات الثلاث في العراق، المتمثلة في رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، ضرورة الوصول... 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T18:32+0000
2022-06-13T18:32+0000
2022-06-13T18:32+0000
أخبار العراق اليوم
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وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان له، أن "الرئيس فائق زيدان استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبحث معهما تطورات المشهد السياسي وانعكاساته على الواقع الاقتصادي والخدمي للبلد"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأضاف البيان أن "أطراف اللقاء اتفقوا على دعوة كافة القوى السياسية إلى لم الشمل ووحدة الصف للوصول إلى معالجة حقيقة وواقعية للأزمة السياسية بما يضمن وحدة العراق ومصالحه على كافة الأصعدة".ودعا أطراف اللقاء "كافة النخب والفعاليات الإعلامية والثقافية إلى التهدئة وإشاعة روح المحبة والتضامن المجتمعي بين كافة أطياف ومكونات الشعب العراقي".يأتي ذلك غداة توجيه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أعضاء الكتلة الصدرية بتقديم استقالاتهم إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.من جانبه، وافق رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.ونشرت وكالة الأنباء العراقية- واع، فيديو أثناء توقيع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/كردستان-العراق-ننظر-بقلق-إلى-التطورات-الأخيرة-ونأمل-ألا-تكون-هناك-فوضى-1063534269.html
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أخبار العراق اليوم
رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء الأعلى في العراق يدعون القوى السياسية إلى لم الشمل لمعالجة الأزمة
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أكدت الرئاسات الثلاث في العراق، المتمثلة في رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، ضرورة الوصول لمعالجة حقيقية وواقعية للأزمة السياسية.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان له، أن "الرئيس فائق زيدان استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبحث معهما تطورات المشهد السياسي وانعكاساته على الواقع الاقتصادي والخدمي للبلد"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع
.
وأضاف البيان أن "أطراف اللقاء اتفقوا على دعوة كافة القوى السياسية إلى لم الشمل ووحدة الصف للوصول إلى معالجة حقيقة وواقعية للأزمة السياسية بما يضمن وحدة العراق ومصالحه على كافة الأصعدة".
ودعا أطراف اللقاء "كافة النخب والفعاليات الإعلامية والثقافية إلى التهدئة وإشاعة روح المحبة والتضامن المجتمعي بين كافة أطياف ومكونات الشعب العراقي".
يأتي ذلك غداة توجيه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أعضاء الكتلة الصدرية بتقديم استقالاتهم إلى رئيس البرلمان
محمد الحلبوسي.
من جانبه، وافق رئيس البرلمان العراقي
، محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.ونشرت وكالة الأنباء العراقية- واع
، فيديو أثناء توقيع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.