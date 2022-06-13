https://arabic.sputniknews.com/20220613/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-من-تل-أبيب-سعيدة-جدا-بوجودي-في-إسرائيل-وسنعمل-لتقوية-شراكتنا--1063538887.html
رئيسة المفوضية الأوروبية من تل أبيب: سعيدة جدا بوجودي في إسرائيل وسنعمل لتقوية شراكتنا
رئيسة المفوضية الأوروبية من تل أبيب: سعيدة جدا بوجودي في إسرائيل وسنعمل لتقوية شراكتنا
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عقب وصولها إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب إنها سعيدة بوجودها في إسرائيل. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T18:55+0000
2022-06-13T18:55+0000
2022-06-13T18:55+0000
المفوضية الأوروبية
أورسولا فون دير لاين
أخبار إسرائيل اليوم
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ووفقا لما نشرته أورسولا عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أنها ستعمل مع إسرائيل لتقوية شراكتها مع المفوضية الأوروبية بشكل أكبر.وقالت: "سعيدة جدا لوجودي في إسرائيل، وسنعمل معًا لتقوية الشراكة بشكل أكبر"، لافتةً إلى أن زيارتها "ستركز على الطاقة والأمن الغذائي، وتكثيف التعاون في مجال البحث والصحة والمناخ".وكانت المفوضية قد أكدت في بيان سابق لها، أن أورسولا ستلتقي بوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، اليوم الاثنين، وبرئيس الوزراء نفتالي بينيت، غدا الثلاثاء.يشار إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية وصلت، اليوم الاثنين، إلى تل أبيب بصحبة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، في سياق سعي الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد مصادر بديلة للطاقة في محاولة لتقليل الاعتماد على روسيا.
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المفوضية الأوروبية, أورسولا فون دير لاين, أخبار إسرائيل اليوم
رئيسة المفوضية الأوروبية من تل أبيب: سعيدة جدا بوجودي في إسرائيل وسنعمل لتقوية شراكتنا
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عقب وصولها إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب إنها سعيدة بوجودها في إسرائيل.
ووفقا لما نشرته أورسولا عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أنها ستعمل مع إسرائيل
لتقوية شراكتها مع المفوضية الأوروبية بشكل أكبر.
وقالت: "سعيدة جدا لوجودي في إسرائيل، وسنعمل معًا لتقوية الشراكة بشكل أكبر"، لافتةً إلى أن زيارتها "ستركز على الطاقة والأمن الغذائي، وتكثيف التعاون في مجال البحث والصحة والمناخ".
وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن اجتماعاتها في تل أبيب ستناقش أيضًا "الوضع الإقليمي والجهود المبذولة لبناء شرق أوسط آمن".
وكانت المفوضية قد أكدت في بيان سابق لها، أن أورسولا ستلتقي بوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، اليوم الاثنين، وبرئيس الوزراء نفتالي بينيت، غدا الثلاثاء.
ووفقا لبيان المفوضية ستركز اللقاءات على "التعاون في مجال الطاقة بشكل رئيسي".
يشار إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية وصلت، اليوم الاثنين، إلى تل أبيب بصحبة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، في سياق سعي الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد مصادر بديلة للطاقة في محاولة لتقليل الاعتماد على روسيا.