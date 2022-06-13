https://arabic.sputniknews.com/20220613/رئيسة-وزراء-السويد-نتعامل-بجدية-كبيرة-فيما-يتعلق-بمخاوف-تركيا-وهناك-حوار-ثنائي-وثلاثي-معها-1063527034.html

رئيسة وزراء السويد: نتعامل بجدية كبيرة فيما يتعلق بمخاوف تركيا وهناك حوار ثنائي وثلاثي معها

رئيسة وزراء السويد: نتعامل بجدية كبيرة فيما يتعلق بمخاوف تركيا وهناك حوار ثنائي وثلاثي معها

أكدت رئيسة الوزراء السويدية، ماجدالينا أندرسون، اليوم الاثنين، إن بلادها حال الانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ستقوم بتعديل القوانين الحالية المتعلقة بتصدير... 13.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-13T14:09+0000

2022-06-13T14:09+0000

2022-06-13T14:09+0000

الناتو

السويد

العالم

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت أندرسون في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولنبرغ، في مدينة هابسوند السويدية: "نحن نتعامل بجدية كبيرة فيما يتعلق بمخاوف تركيا والحرب ضد الإرهاب، ولدينا حوار ثنائي وثلاثي مع أنقرة... لقد غيرنا قوانينا خلال السنوات الأخيرة ولدينا قوانين أكثر وشدة وقوة ضد الإرهاب".من ناحيته، قال الأمين العام لـ"الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إن هناك إشارات من جانب السويد تساعد كثيرا في مواجهة المخاوف الأمنية لدى تركيا بشأن انضمامها وفنلندا إلى الحلف.وقال ستولتنبرغ خلال المؤتمر الصحفي: "هناك محادثات تتم في أشكال مختلفة بين السويد وفنلندا وتركيا والناتو، لا أعتقد أنه من المفيد أن ندخل في تفاصيل تلك المحادثات".وأضاف: "لكن الإشارات التي ترسلها السويد... تساعد كثيرا وتشير إلى أن السويد وفنلندا مستعدتان بشكل ملموس لمحاربة الإرهاب"، وهي أحد المخاوف التركية بشأن انضمامهما للناتو. ولفت ستولتنبرغ إلى أنه من الصعب التكهن بإنجاز انضمام البلدين، لكن يتم العمل لإنهائه بأسرع وقت ممكن.وتقدمت فنلندا والسويد، الشهر الجاري، رسميا بطلب العضوية لحلف الناتو، لكن تركيا أعلنت عن تحفظها على انضمامهما.وكانت تركيا أبلغت الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بأنها سوف ترفض انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، متهمة البلدين باحتضان جماعات إرهابية، في إشارة لحزب العمال الكردستاني.

https://arabic.sputniknews.com/20220612/ستولتنبرغ-تركيا-لها-مخاوف-مشروعة-حول-الإرهاب-ونأمل-حل-قضية-السويد-وفنلندا-في-أقرب-وقت-1063483093.html

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