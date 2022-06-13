رئيس الأركان الجزائري يقوم بزيارة تفقدية إلى جنوبي البلاد
© Photo / Sputnik via le Ministère Algérien de la Défense Nationaleرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة
© Photo / Sputnik via le Ministère Algérien de la Défense Nationale
أجرى رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة، اليوم الاثنين، زيارة عمل إلى الناحية العسكرية السادسة في تمنراست جنوبي البلاد.
وقال شنقريحة في كلمة له خلال لقاء مع طواقم ومستخدمي الناحية العسكرية السادسة: "إننا في الجيش الوطني الشعبي نعتقد أنّ من يؤمـن بوطنه لابد أن يؤمـــن بالقيــم التي تحفظ وتصون هذا الوطن، فالإيمان بالوطن يتطلب أفعالا في الميدان وليس مجرد أقوال، كما أن مردود الإنسان العملي والمهني هو معيار صدق إيمانه بقيمه ومبادئه وبمصلحة وطنه"، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "مواصلة للزيارات التفتيشية والتفقدية لمختلف النواحي العسكرية، المندرجة في سياق متابعة مدى تنفيذ برنامج سنة التحضير القتالي 2021/2022، شرع السيد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا اليوم الاثنين 13 يونيو 2022، في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست".
وأضاف البيان: "بعد مراسم الاستقبال، ورفقة اللواء محمد عجرود قائد الناحية العسكرية السادسة، وقف السيد الفريق بمدخل مقر قيادة الناحية، وقفة ترحم على روح المجاهد المرحوم هيباوي الوافي الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المُخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأطهار".
وأكد شنقريحة على "وجوب اعتبار أمر اكتساب القوة لدى الجيش الوطني الشعبي متطلبا ضروريا وحتمية أكيدة، لكي تبقى الجزائر، قوية وموحدة ومحفوظة ومنتصرة على من يعاديها".
وأضاف البيان: "بعد مراسم الاستقبال، ورفقة اللواء محمد عجرود قائد الناحية العسكرية السادسة، وقف السيد الفريق بمدخل مقر قيادة الناحية، وقفة ترحم على روح المجاهد المرحوم هيباوي الوافي الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المُخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأطهار".
وأكد شنقريحة على "وجوب اعتبار أمر اكتساب القوة لدى الجيش الوطني الشعبي متطلبا ضروريا وحتمية أكيدة، لكي تبقى الجزائر، قوية وموحدة ومحفوظة ومنتصرة على من يعاديها".
"كما يجب أن يصبح أمر اكتساب القوة لدى الجيش الوطني الشعبي متطلبا ضروريا وحتمية أكيدة، لكي تبقى الجزائر، تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، قوية وموحدة ومحفوظة ومنتصرة على من يعاديها، بفضل تمسكها وإيمانها الراسخ بمرجعيتها الوطنية الأصيلة وبمبادئها الثابتة".
وأردف شنقريحة: "في هذا الصدد، حرصنا دوما على التنفيذ الكامل والوافي لبرامج التحضير القتالي لوحدات قوام المعركة، حيث أردنا من خلال هذا النهج القويم أن يكون مضمونه متسما، ليس فقط بالواقعية والعقلانية، بل أيضا بوضوح الرؤية وبعد النظر، وأردنا أيضا بأن يكون تقديس العمل والجهد المثابر والطموح، هو الوسيلة المثلى لتجسيده على الميدان".