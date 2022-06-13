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https://arabic.sputniknews.com/20220613/رئيس-الاستخبارات-السعودية-السابق-يثير-جدلا-بايدن-سيعزز-شرعيته-بلقاء-ابن-سلمان-1063512917.html
رئيس الاستخبارات السعودية السابق يثير جدلا: بايدن سيعزز شرعيته بلقاء ابن سلمان
رئيس الاستخبارات السعودية السابق يثير جدلا: بايدن سيعزز شرعيته بلقاء ابن سلمان
أثار رئيس جهاز الاستخبارات السعودية السابق، تركي الفيصل، جدلا واسعا بمقال حول زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T09:53+0000
2022-06-13T09:54+0000
السعودية
العالم العربي
جو بايدن
ولي العهد محمد بن سلمان
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واعتبر الفيصل في مقال رأي في صحيفة "عرب نيوز"، بعنوان "لا يرمي الناس بالحجارة من بيته من زجاج"، أن زيارة بايدن هي محاولة لـ"تعزيز شرعيته" بلقاء ولي العهد، محمد بن سلمان. وقال "هناك إشارات مضحكة حول شرعية ولي عهدنا، إن الشعبية المتدهورة للرئيس (بايدن) هي التي تأتي به إلينا، ما يأتي به إلينا هو تعزيز شرعيته عبر لقاء ولي العهد".كشف مسؤولان أمريكيان، أن الرئيس جو بايدن يخطط للذهاب إلى السعودية الشهر المقبل، في إطار جولة إقليمية تتضمن أيضا إسرائيل، حيث سيعقد خلال أجندة الزيارة إلى الرياض لقاء مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين اثنين على اطلاع مباشر ببرنامج الزيارة، أن بايدن سوف يتوجه إلى السعودية الشهر المقبل، ضمن رحلة واسعة للمنطقة، تتضمن نقطة توقف في إسرائيل.وبين المسؤولان للصحيفة، أن البيت الأبيض يخطط للإعلان عن هذه الرحلة خلال الأسبوع الجاري.
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السعودية, العالم العربي, جو بايدن, ولي العهد محمد بن سلمان

رئيس الاستخبارات السعودية السابق يثير جدلا: بايدن سيعزز شرعيته بلقاء ابن سلمان

09:53 GMT 13.06.2022 (تم التحديث: 09:54 GMT 13.06.2022)
© AP Photo / Kamran Jebreiliرئيس الاستخبارات السعودية السابق تركي الفيصل
رئيس الاستخبارات السعودية السابق تركي الفيصل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
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أثار رئيس جهاز الاستخبارات السعودية السابق، تركي الفيصل، جدلا واسعا بمقال حول زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة.
واعتبر الفيصل في مقال رأي في صحيفة "عرب نيوز"، بعنوان "لا يرمي الناس بالحجارة من بيته من زجاج"، أن زيارة بايدن هي محاولة لـ"تعزيز شرعيته" بلقاء ولي العهد، محمد بن سلمان. وقال "هناك إشارات مضحكة حول شرعية ولي عهدنا، إن الشعبية المتدهورة للرئيس (بايدن) هي التي تأتي به إلينا، ما يأتي به إلينا هو تعزيز شرعيته عبر لقاء ولي العهد".
وأشار الأمير السعودي إلى أنه سعيد بإدراك بايدن وإدارته أهمية العلاقة مع السعودية لافتا إلى أنه كان مضطرا للحديث عن قضية مقتل جمال خاشقجي وسجل حقوق الإنسان لإرضاء الحزب الديمقراطي.
كشف مسؤولان أمريكيان، أن الرئيس جو بايدن يخطط للذهاب إلى السعودية الشهر المقبل، في إطار جولة إقليمية تتضمن أيضا إسرائيل، حيث سيعقد خلال أجندة الزيارة إلى الرياض لقاء مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين اثنين على اطلاع مباشر ببرنامج الزيارة، أن بايدن سوف يتوجه إلى السعودية الشهر المقبل، ضمن رحلة واسعة للمنطقة، تتضمن نقطة توقف في إسرائيل.
وبين المسؤولان للصحيفة، أن البيت الأبيض يخطط للإعلان عن هذه الرحلة خلال الأسبوع الجاري.
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