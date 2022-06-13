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https://arabic.sputniknews.com/20220613/زوجة-رئيس-دولة-آسيوية-تدعو-مواطنيها-للتوقف-عن-تناول-لحوم-الكلاب-1063510842.html
زوجة رئيس دولة آسيوية تدعو مواطنيها للتوقف عن تناول لحوم الكلاب
زوجة رئيس دولة آسيوية تدعو مواطنيها للتوقف عن تناول لحوم الكلاب
طالبت زوجة رئيس كوريا الجنوبية، كيم كون-هي، مواطني بلادها بالتوقّف عن تناول لحوم الكلاب. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T09:06+0000
2022-06-13T09:06+0000
العالم
كوريا الجنوبية
كلب
لحم
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وقالت في لقاء مع صحيفة "سيئول" اليومية "أتطلع الى إنجازات ملموسة بشأن العنف ضد الحيوانات وإهمال الحيوانات المهجورة وتناول لحوم الكلاب خلال ولاية حكومة الرئيس يون".وقالت "أعتقد بأن الثقافة العالمية لا بد أن تتقاسم مع الدول المتقدمة. وتناول لحوم الكلاب يمكن أن يترك مشاعر سلبية تجاه كوريا، لحوم الكلاب غير مفيدة للصحة. إن تربية الكلاب للأكل غالبا ما تتم في أقفاص ضيقة ويتم إعطاؤها مضادات حيوية أيضا".وحول قضية سن قانون ينهي تناول لحوم الكلاب، قالت "أعتقد بأنه يمكن حلها سياسيا، مثل طريقة تقديم الدعم للشركات الغذائية الصغيرة لتغيير نوع عملها على سبيل المثال".
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العالم, كوريا الجنوبية, كلب, لحم

زوجة رئيس دولة آسيوية تدعو مواطنيها للتوقف عن تناول لحوم الكلاب

09:06 GMT 13.06.2022
© AFP 2022 / Sanjay Kanojiaكلاب في قارب بالقرب من منزل غمرته المياه نتيجة الفياضان الناجم عن ارتفاع منسوب نهر يامونا في الله آباد، 21 سبتمبر 2019
كلاب في قارب بالقرب من منزل غمرته المياه نتيجة الفياضان الناجم عن ارتفاع منسوب نهر يامونا في الله آباد، 21 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© AFP 2022 / Sanjay Kanojia
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طالبت زوجة رئيس كوريا الجنوبية، كيم كون-هي، مواطني بلادها بالتوقّف عن تناول لحوم الكلاب.
وقالت في لقاء مع صحيفة "سيئول" اليومية "أتطلع الى إنجازات ملموسة بشأن العنف ضد الحيوانات وإهمال الحيوانات المهجورة وتناول لحوم الكلاب خلال ولاية حكومة الرئيس يون".
وقالت "أعتقد بأن الثقافة العالمية لا بد أن تتقاسم مع الدول المتقدمة. وتناول لحوم الكلاب يمكن أن يترك مشاعر سلبية تجاه كوريا، لحوم الكلاب غير مفيدة للصحة. إن تربية الكلاب للأكل غالبا ما تتم في أقفاص ضيقة ويتم إعطاؤها مضادات حيوية أيضا".

وأضافت "رفض تناول لحوم الكلاب في نهاية المطاف، يعني التعبير عن احترام البشر للحيوانات الصديقة للإنسان وقيمة الحياة".

وحول قضية سن قانون ينهي تناول لحوم الكلاب، قالت "أعتقد بأنه يمكن حلها سياسيا، مثل طريقة تقديم الدعم للشركات الغذائية الصغيرة لتغيير نوع عملها على سبيل المثال".
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