https://arabic.sputniknews.com/20220613/زوجة-رئيس-دولة-آسيوية-تدعو-مواطنيها-للتوقف-عن-تناول-لحوم-الكلاب-1063510842.html
زوجة رئيس دولة آسيوية تدعو مواطنيها للتوقف عن تناول لحوم الكلاب
زوجة رئيس دولة آسيوية تدعو مواطنيها للتوقف عن تناول لحوم الكلاب
طالبت زوجة رئيس كوريا الجنوبية، كيم كون-هي، مواطني بلادها بالتوقّف عن تناول لحوم الكلاب. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T09:06+0000
2022-06-13T09:06+0000
2022-06-13T09:06+0000
العالم
كوريا الجنوبية
كلب
لحم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104299/26/1042992631_0:150:3111:1899_1920x0_80_0_0_747470049584f9de279726b51ffe17b0.jpg
وقالت في لقاء مع صحيفة "سيئول" اليومية "أتطلع الى إنجازات ملموسة بشأن العنف ضد الحيوانات وإهمال الحيوانات المهجورة وتناول لحوم الكلاب خلال ولاية حكومة الرئيس يون".وقالت "أعتقد بأن الثقافة العالمية لا بد أن تتقاسم مع الدول المتقدمة. وتناول لحوم الكلاب يمكن أن يترك مشاعر سلبية تجاه كوريا، لحوم الكلاب غير مفيدة للصحة. إن تربية الكلاب للأكل غالبا ما تتم في أقفاص ضيقة ويتم إعطاؤها مضادات حيوية أيضا".وحول قضية سن قانون ينهي تناول لحوم الكلاب، قالت "أعتقد بأنه يمكن حلها سياسيا، مثل طريقة تقديم الدعم للشركات الغذائية الصغيرة لتغيير نوع عملها على سبيل المثال".
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104299/26/1042992631_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_dd510a4fc31169e6c9c7e173bcc57b39.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, كوريا الجنوبية, كلب, لحم
زوجة رئيس دولة آسيوية تدعو مواطنيها للتوقف عن تناول لحوم الكلاب
تابعنا عبر
طالبت زوجة رئيس كوريا الجنوبية، كيم كون-هي، مواطني بلادها بالتوقّف عن تناول لحوم الكلاب.
وقالت في لقاء مع صحيفة
"سيئول" اليومية "أتطلع الى إنجازات ملموسة بشأن العنف ضد الحيوانات وإهمال الحيوانات المهجورة وتناول لحوم الكلاب خلال ولاية حكومة الرئيس يون".
وقالت "أعتقد بأن الثقافة العالمية لا بد أن تتقاسم مع الدول المتقدمة. وتناول لحوم الكلاب يمكن أن يترك مشاعر سلبية تجاه كوريا، لحوم الكلاب غير مفيدة للصحة. إن تربية الكلاب للأكل غالبا ما تتم في أقفاص ضيقة ويتم إعطاؤها مضادات حيوية أيضا".
وأضافت "رفض تناول لحوم الكلاب في نهاية المطاف، يعني التعبير عن احترام البشر للحيوانات الصديقة للإنسان وقيمة الحياة".
وحول قضية سن قانون ينهي تناول لحوم الكلاب، قالت "أعتقد بأنه يمكن حلها سياسيا، مثل طريقة تقديم الدعم للشركات الغذائية الصغيرة لتغيير نوع عملها على سبيل المثال".